Juve, spunta il nome nuovo per il centrocampo: tifosi in fermento

10-12-2021 11:04

Il Paris Saint Germain ha messo ufficialmente sul mercato Georginio Wijnaldum: la squadra francese è pronta ad ascoltare offerte per il centrocampista olandese. Si parla di un prestito sin da gennaio, e sono molte le squadre in Premier League interessate: si parla innanzi tutto di Arsenal, Everton e Newcastle, senza escludere la possibilità di un clamoroso ritorno al Liverpool.

Dibattito social sull’olandese

Ma anche in Italia c’è qualcuno interessato al giocatore: segnatamente la Juventus, stando a quanto riporta Sky Sports Uk, da prese con gli ormai annosi problemi a centrocampo. E i tifosi, come al solito, si dividono: “Non è migliore di quelli che abbiamo, non è una superstar: abbiamo bisogno di altra giocatori di qualità ed esperienza, o di giovani talenti dal grande potenziale”. C’è chi batte sul mix età-ingaggio; “Ha 31 anni, e uno stipendio da 10 milioni…”.

Il nodo-ingaggio

Ma ci sono anche molti sostenitori bianconeri favorevoli, viste anche le deludenti prove dei giocatori attualmente in organico: “Inutile dire che sarebbe una manna dal cielo…”. Ed a chi tira nuovamente in ballo l’ingaggio: “Ma anche se fosse vero prende 10 netti e non sarà riscattato gratis. A meno che Giorgino non si tagli lo stipendio per provare l’ebbrezza di giocare insieme a Rabiot e Bernardeschi”. Viene risposto in maniera lapidaria: “Mandiamo Arthur al PSG il compare Leonardo forse se lo prende …e Ramsey al diavolo.. via due ingaggi pesanti”.

Qualcuno addirittura si meraviglia della notizia: “È l unico che gioca fisso e segna li… E te lo danno in prestito?”. “Magari !! Finalmente un giocatore vero”.

