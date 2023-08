Juventus A-Juventus B, dove vedere in tv e in streaming il test e le formazioni

La squadra di Massimiliano Allegri affronta una selezione di Next Gen e formazione Primavera. L'evento non avrà luogo nella consueta Villar Perosa ma in un Allianz Stadium interamente gremito.

09-08-2023 09:58

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

La tradizionale amichevole in famiglia sarà il penultimo test della Juventus in vista dell’ormai imminente inizio di stagione. Dopo la tournée negli Stati Uniti d’America, con doppio successo su Milan e Real Madrid, i bianconeri hanno fatto rientro in Italia per portare a termine la fase della preparazione. Nel prossimo anno, come ormai ben sappiamo, il team piemontese non avrà impegni europei data l’esclusione da parte dell’UEFA alla Conference League con conseguente promozione della Fiorentina.

Che entusiasmo all’Allianz: sold out per la partitella in famiglia

Le ultime due annate sono state avare di soddisfazione per il popolo bianconero. Che ha comunque risposto con entusiasmo per la partitella tra la Juventus A e la Juventus B. L’evento è in programma all’Allianz Stadium di Torino all’interno del quale saranno presenti ben 24 mila spettatori che andranno a coprire il primo anello dell’impianto. L’apertura dei cancelli è fissata per le 17 per consentire al pubblico un doveroso saluto ai propri beniamini. Dopodiché sarà il campo a parlare, con fischio d’inizio fissato per le 18:30. E comunque vada sarà un successo, anche in considerazione del primo importante sold-out stagionale.

La probabile formazione dei bianconeri

Rimane poco tempo per provare: dopo il test contro la Juventus Next Gen per i bianconeri ci sarà una sola ed ultima partita contro l’Atalanta prima di fare davvero sul serio. Ecco perché Max Allegri, a prescindere dalla rilevanza dell’incontro, schiererà dal primo minuto la migliore formazione possibile date le condizioni attuali della squadra. Così davanti al numero uno Szczesny troviamo linea difensiva formata da Gatti, Bremer e Danilo; Weah e Kostic sono gli esterni con McKennie, Locatelli e Rabiot in mezzo; in attacco ormai Chiesa è quasi definitivamente trasformato in seconda punta accanto a Kean. C’è attesa, invece, per capire le condizioni di Vlahovic a seguito di controllo effettuato a Monaco di Baviera causa pubalgia mentre si sono perse le speranze per Pogba il cui recupero resta piuttosto lungo.

La dolorosa rinuncia a Villar Perosa nei cento anni di Agnelli

Cento anni e sentirli. La Juventus ha una lunga e gloriosa storia che da cento anni a questa parte è nel segno della famiglia Agnelli. Oggi in rappresentanza della famiglia è annunciata la presenza di John Elkann, numero uno di Stellantis e figura apicale dell’organigramma bianconero, non fosse altro per il fatto che l’attuale dirigenza è stata interamente nominata da lui. Ma c’è una macchia che qualcuno fatica a sopportare nella passionale estate della Vecchia Signora ed è la rinuncia a Villar Perosa, cittadina della Val Chisone. Per i tifosi della Juventus non è una location come un’altra, ma rappresenta un fondamentale anello di congiunzione col passato. Possiamo definirlo rito. Anche l’Avvocato Gianni Agnelli ne era parecchio affezionato, ma evidentemente i tempi sono cambiati. La Juve ha scelto di restare a casa sua ed è una decisione che non tutti hanno compreso.

Dove seguire la partita

Fischio d’inizio dell’amichevole fissato per le 18:30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sia su Sky che su Dazn. Naturalmente l’incontro è disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.