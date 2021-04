Juventus, a Roma striscione contro Andrea Agnelli per la Super Lega

Andrea Agnelli è sotto tiro, non solo dell’Uefa ma anche dei tifosi della Juventus. La breve ma contestata parentesi della Super Lega ha mandato su tutte le furie la maggior parte degli appassionati di calcio, tra cui anche i sostenitori bianconeri. Come se non bastasse, non può aiutare di certo la stagione della squadra di Andrea Pirlo, fuori dalla Champions già agli ottavi e ancora in lotta per un posto in Europa il prossimo anno, con l’Inter vicina allo scudetto e distante 11 punti.

A scaldare la vigilia del delicato match contro la Fiorentina ci hanno pensato alcuni tifosi della Juventus. Nel mirino è finito ancora una volta il presidente Agnelli, attaccato nuovamente per aver ideato la Super Lega. Nella Capitale è apparso uno striscione inequivocabile: “Hai fatto fuori la tua gente… ora questa Lega indecente. Io non sono tuo cliente. Agnelli infame”, firmato ‘Fighters Juve Roma’.

Solo qualche giorno fa, sui cancelli dell’Allianz Stadium di Torino, un altro gruppo di tifosi ha manifestato il proprio dissenso per la Super Lega: “La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus Fc. No alla Superlega…Vergognati!”.

Nel frattempo, si parla di possibili candidati per sostituire Andrea Agnelli come presidente della Juventus. Da Alessandro Nasi fino a Marcello Lippi, i nomi non mancano ma per il momento ci sono cose più importanti a cui pensare in casa bianconera.

Domani, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno giocare contro la Fiorentina al Franchi. Serviranno sicuramente 3 punti per non complicare la rincorsa Champions. In stagione, i bianconeri hanno perso per strada diversi punti contro squadre inferiori, come ad esempio proprio con i viola all’andata: 0-3 allo Stadium. Il prossimo anno non ci sarà la Super Lega, ma la cara vecchia Champions League e la Juventus vuole partecipare. Agnelli compreso.

OMNISPORT | 24-04-2021 19:09