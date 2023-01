05-01-2023 16:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Abbattere il monte ingaggi e insistere sui giovani, questi gli obiettivi sul mercato della Juventus, che sta lavorando all’addio dei due terzini sinistri di cui attualmente detiene il cartellino: Alex Sandro e Luca Pellegrini. Entrambi sono destinati a partire e il club bianconero ha già individuato il giocatore con cui puntellare la fascia sinistra: Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli con grande propensione alla fase offensiva.

Ultimi mesi alla Juventus per Alex Sandro

La Juventus ha ormai programmato l’addio ad Alex Sandro e Luca Pellegrini. Il brasiliano vedrà scadere a fine stagione il suo contratto, che il club bianconero non ha intenzione di rinnovare: l’entourage del giocatore è già alla ricerca di una nuova squadra, con cui firmare a gennaio, per poi completare il trasferimento a stagione conclusa. Per la Juventus l’addio di Alex Sandro rappresenta un importante alleggerimento del monte ingaggi, dato che il brasiliano pesa a bilancio per 11 milioni di euro lordi l’anno.

Juventus, Pellegrini piace alla Lazio

Quanto a Pellegrini, invece, la cessione potrebbe essere dietro l’angolo. Il terzino è attualmente in prestito all’Eintracht, in Bundesliga, ma su di lui c’è il forte interesse della Lazio. A Pellegrini piacerebbe tornare in Serie A e lavorare con Maurizio Sarri, ma l’operazione non è facile perché in primis l’Eintracht dovrà dare l’assenso al suo addio e poi Juventus e Lazio dovranno accordarsi sul costo del cartellino del terzino e sull’eventuale formula di pagamento.

Juventus, Parisi l’obiettivo per la fascia sinistra

Con l’addio di Alex Sandro e Pellegrini, la Juventus punterebbe poi a prendere un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione: l’identikit tracciato dalla dirigenza bianconera porta dritto a Fabiano Parisi, talentuoso mancino dell’Empoli che secondo la Gazzetta dello Sport rappresenta il primo obiettivo per la fascia dei bianconeri. Parisi ha 22 anni e un potenziale tutto da esplorare, anche se nei suoi due anni e mezzo in serie A ha già mostrato grandi qualità, sia sul piano tecnico che, soprattutto, su quello della personalità.

Legato all’Empoli da un contratto con scadenza nel 2025, Parisi potrebbe arrivare alla Juventus per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro e con un contratto nettamente inferiore alle cifre sborsate finora dalla Juve per Alex Sandro. Prima di dare l’assalto all’esterno dell’Empoli, però, la Juve dovrà trovare una soluzione alla situazione di Pellegrini.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE