Juventus, Allegri: Bordate a Paulo Sousa e una rivelazione su Pogba

Il tecnico bianconero svicola sul verdetto per la penalizzazione e rilancia Vlahovic dal 1'

15-04-2023 12:20

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Tra pochi giorni saprà probabilmente se questa classifica è ancora virtuale o se è suscettibile di variazioni ma Massimiliano Allegri fa comunque i conti con i risultati del campo: dopo il ko con la Lazio la vittoria in Europa League contro lo Sporting Lisbona è stato un toccasana importante per l’ambiente. Il tecnico bianconero sta puntando tutte le sue fiches per questo finale di stagione tra Europa, coppa Italia e posizione in campionato. Domani l’ostacolo si chiama Sassuolo e Allegri vuol riprendere la striscia vincente in campionato.

Juventus, Allegri rivela forfait Kean e boccia Pogba

Si parte da chi gioca: “Sulla formazione posso solo dire che Kean non è disponibile per un problema al flessore, gli altri devo valutarli. Paredes sta bene ed è pronto per giocare, Pogba no. Ieri ha fatto 20′ di allenamento con la palla, può solo migliorare e ce lo auguriamo tutti, magari può diventare importante non per tutta la partita ma per 20 minuti-mezzora. Per quanto riguarda Szczesny parlerò con lui, se è sereno può venire via con noi ed andare in panchina. Perin è in una buona condizione ed è diventato un portiere importante, ha fatto progressi e miglioramenti importanti da quando è arrivato, è affidabile e presente durante le partite”

Allegri aggiunge: “Bonucci si è allenato con la squadra e sta meglio rispetto alla scorsa settimana, ci sono anche ragazzi dell’under 23 che sono pronti per giocare. Vlahovic ha giocato mezzora ed è in una buona condizione, penso che giocherà, Di Maria ne ha fatte due di fila, Chiesa vediamo come sta, ha dei margini di miglioramento”.

Nel Sassuolo brilla Frattesi: “Mi piace da tempo, il Sassuolo è un’ottima squadra, a Verona ha perso perchè come dice un mio amico il calcio l’ha inventato il diavolo, noi dovremo cercare di tornare alla vittoria. Abbiamo un bel periodo tosto nei prossimi 15 giorni ma vogliamo migliorare la classifica dell’anno scorso, mancano 9 partite e il cammino è ancora lungo, c’è da stringere un po’ la cinghia”.

Juventus. Allegri replica a Paulo Sousa

In settimana ci sarà sia il ritorno di Europa League che la sentenza del Coni sulla penalizzazione ma Allegri svicola: “Facciamo un passo alla volta e pensiamo solo alle partite per ora. Viviamo serenamente il verdetto perché siamo concentrati sugli obiettivi, ora abbiamo una squadra davanti da prendere che è l’Atalanta”.

Paulo Sousa ha detto che la Juve si affida soprattutto alle giocate dei singoli: “Rispetto ed ascolto l’opinione di tutti ma non è carino, è mancanza di rispetto, come se io andassi a sindacare sull’operato degli altri, evidentemente ci sono allenatori bravi che sanno gestire sia la propria che le altre squadre”. Mancini ha detto che ci sono troppi stranieri in A: “Io parlo poco, è uno dei pochi pregi che ho, è normale che lui parli così da allenatore della nazionale”