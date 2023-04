Juventus-Sporting 1-0, le pagelle: Perin e Gatti su tutti, Locatelli in crisi

Top e Flop della partita Juventus-Sporting Lisbona 1-0, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League: prova super per Perin e per Gatti, che paura per Szczesny

13-04-2023 23:20

Sofferta, difficile, ma meritata. La Juventus batte 1-0 lo Sporting grazie ad una rete di Federico Gatti e guarda con fiducia al ritorno in Portogallo la settimana prossima. Nel finale Perin ha compiuto una sensazionale doppia parata, che ha chiuso a chiave il successo bianconero: da rimarcare l’importante prestazione di Chiesa, in campo per tutti i 90′, sembrato finalmente al top fisicamente. E si è rivisto anche Pogba. Ecco le pagelle della partita.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6,5 – Bravo su Coates e Pedro Goncalves nel primo tempo, costretto a uscire per un problema fisico, per fortuna pare nulla di grave (43′ Perin 8 – Doppia decisiva parata nel finale su Pedro Goncalves e Bellerin: se la Juve passerà alle semifinali, sarà soprattutto per merito suo)

Gatti 7,5 – Un occhio a Trincao, l’altro sempre pronto a creare superiorità in avanti. Nel secondo tempo sigla il gol decisivo: serata da ricordare per lui

Bremer 7 – Salva sulla linea al 33′ su Nuno Santos, cancella Chermiti e sbarra la strada a tutti

Danilo 6,5 – Edwards è un brutto cliente, qualche errore non da lui. Nel secondo tempo sale decisamente di tono

Cuadrado 6 – Spesso trascurato dai compagni, lo Sporting orienta il pressing soprattutto dal suo lato ed ha difficoltà nel primo possesso. Cresce nel secondo tempo, ma si fa prendere alle spalle da Reis: per fortuna c’è Perin

Locatelli 5 – Comincia bene, poi quando Pedro Goncalves aumenta la mobilità, perde il punto di riferimento e va in confusione (85′ Paredes sv )

Rabiot 7 – Inizia con forza, tampona e riparte come al solito, sebbene nel centrocampo a 4 debba tenere di più la posizione. Sbaglia qualche scelta in fase offensiva, ma nel secondo tempo suona la carica

Kostic 5,5 – Con Chiesa a pestare l’erba qualche metro più avanti, non ha molto spazio per le sue sgroppate: cerca di aiutare Danilo, ma la sua serata non è delle migliori (62′ Fagioli 5,5 – Il suo tocco si fa sentire subito, ma concede spazio sulla destra)

Di Maria 6,5 – Fa il vero regista della squadra, innesca Chiesa con un gran pallone, ma spesso esagera pur restando tra i più attivi e continui. Piazza il cross che vale il gol (85′ Pogba sv )

Milik 5,5 – Sembra avere il sinistro caldo, ma si raffredda ben presto (62′ Vlahovic 6,5 – Ha il merito di entrare nell’azione dell’1-0)

Chiesa 7 – Argento vivo addosso, impegna subito Adan e ara il campo con qualcuna delle sue progressioni. Torna in partita nel secondo tempo e crea più di un problema allo Sporting

Le pagelle dello Sporting

Adan 5 – Bravo su Chiesa all’11’, ma sbaglia totalmente il tempo dell’uscita sul gol del vantaggio bianconero

St. Juste 6 – L’avvio è difficile perché Chiesa gli va via, poi si riprende ma si stira e deve uscire (48′ Diomande 6 – Duro ed efficace)

Coates 6,5 – Milik non fa la boa, quindi in parte gli facilita il compito. Fisicamente insuperabile

Inacio 6 – E’ un centrocampista aggiunto, anche perché Di Maria non lo va a prendere

Esgaio 5,5 – In avvio fatica molto su Chiesa, poi sale di giri. Ma nel secondo tempo quando Chiesa torna esterno, fatica molto (77′ Essugo sv )

Morita 6 – Miss match fisico con Rabiot, compensato con il passare dei minuti con un palleggio rapido e incisivo

Goncalves 6,5 – Comincia sottotono, poi inizia a muoversi tra le linee e riappare quando deve puntare l’area o calciare in porta. Nel finale Perin gli sbarra la strada

Santos 6 – In difficoltà in fase difensiva, si fa vedere quando lo Sporting prende campo e sfiora il gol dell’1-0 (62′ Reis 6 – Piazza il cross che poteva valere il pareggio)

Edwards 6 – A volte fumoso, a volte imprendibile: la sua frequenza di passo è un problema difficilmente gestibile dal solo Danilo. Nel secondo tempo sparisce man mano dal campo (77′ Bellerin 6 – Crea qualche problema e sfiora il gol)

Chermiti 5 – Gioca al posto di Paulinho, Bremer lo riduce all’impotenza (62′ Gomes 5 )

Trincao 5 – Forse il meno concreto dei portoghesi, Gatti lo tiene bene. Sparisce letteralmente quando va a fare il centravanti

La pagella dell’arbitro

Meler H. U. (Tur) 6 – Non sempre convincente su tutte le chiamate, come quando fischia una spallata di Kostic che avrebbe portato ad un angolo per la Juve. I suoi collaboratori di linea non sembrano in serata top, ma su questo non può farci niente

Il nostro supertop: Mattia Perin 8

Si era già fatto notare con due buone parate su Pedro Goncalves e delle uscite basse che denotavano grande tranquillità. Poi nel finale sbarra la strada a Pedro Goncalves e Bellerin, facendo disperare i portoghesi

Il nostro superflop: Mattia Locatelli 5

Aveva iniziato bene, ma quando Pedro Goncalves ha iniziato a muoversi, lui è andato subito in difficoltà. Nel secondo tempo sbaglia praticamente tutti i palloni, denotando una condizione fisica precaria