Juventus, la grande paura per Szczesny: sui social si stringono tutti intorno al portiere

Nel corso del match con lo Sporting Lisbona, attimi di paura per il portiere della Juventus Wojciech Szczesny che si stringe il petto ed esce dal campo in lacrime. E sul campo arriva una vittoria preziosa

13-04-2023 22:58

La Juventus conquista la vittoria nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. Supera lo Sporting Lisbona dopo una gara molto complicata e avanza la sua candidatura per la conquista della semifinale. Servirà ovviamente completare l’opera al ritorno in Portogallo ma la squadra di Allegri ha dimostrato di poter centrare l’impresa. Ma la serata dell’Allianz è stata soprattuto quella del grande spavento per Wojciech Szczesny.

Juventus, paura per Szczesny: l’uscita dal campo tra le lacrime

Alla fine del primo tempo Wojciech Szczesny è protagonista di un momento di grande tensione. Il numero uno polacco si porta la mano sul petto come se stesse avendo un malore, i compagni di squadra si avvicinano subito a lui per provare a capire cosa stia succedendo. E il primo a indicare che c’è bisogno del cambio è il connazionale Milik. Dalle immagini che arrivano dal campo sembra che il giocatore abbia rivelato una sensazione di paura. Il numero uno è uscito in lacrime dal campo creando grande apprensione sia tra i tifosi in campo che in panchina.

Szczesny, sospiro di sollievo dopo i primi controlli

All’uscita dal campo Szczesny si è sottoposto ai primi controlli, il timore di un problema cardiaco è stato scongiurato con l’elettrocardiogramma che avrebbe dato esito negativo. Ovviamente nei prossimi giorni il portiere slovacco si sottoporrà ad altri esami per provare a scongiurare qualsiasi tipo di complicazione.

Dopo un primo controllo, tutto ok per Tek 💪🏻 pic.twitter.com/bYHDT6VUHF — JuventusFC (@juventusfc) April 13, 2023

Juventus, Szczesny crea preoccupazione anche tra i tifosi

Nel corso del primo tempo della sfida contro lo Sporting Lisbona, la Juventus perde Wojciech Szczesny, che esce dal campo in lacrime chiedendo il cambio. Sui social arriva i messaggi di preoccupazione e di auguri per il portiere polacco: “Speriamo bene – dice Il Canturino – ma la dinamica mi ha ricordato Aguero”. Elisa commenta: “Speriamo di avere notizie il prima possibile e che non sia nulla di grave. Vederlo uscire in lacrime ha messo i brividi a tutti. Sono tanti i tifosi bianconeri che si sono spaventati per quanto successo all’estremo difensore e la sua uscita dal campo ha allarmato tutti.