Juve, Allegri sempre più tentato: l’Al-Hilal rilancia cifre astronomiche e spunta una big, gli scenari

Dall'Arabia fanno sul serio per strappare Max Allegri alla Juventus, un'altra offerta ancora più alta è arrivata al tecnico in vacanza a Monaco e c'è anche il Psg sullo sfondo alla finestra. Cosa farà Max?

12-06-2023 10:57

Neanche il tempo di finire il campionato e una delle stagioni più complicate della sua carriera che Max Allegri si ritrova a dover sfogliare la margherita, quanto mai preziosa e dorata, sul suo futuro. Nelle ultime ore continuano ad accavallarsi le voci sul tecnico livornese che a dispetto della prima settimana di vacanza deve decidere se restare alla Juventus oppure accettare la corte spietata degli Arabi che stanno offrendo ponti d’oro a Max con sullo sfondo, osservato interessato, un grande club europeo che potrebbe finire per essere la soluzione quasi ideale per restare nel calcio che conta a peso d’oro. Ma andiamo con ordine e vediamo gli scenari possibili.

Juve, l’Arabia fa sul serio: Allegri sempre più tentato

La prima offerta fatta nelle 24/48 ore precedenti è stata rispedita al mittente dopo un breve summit a Montecarlo dove Allegri sta trascorrendo la sua vacanza dopo le fatiche dell’ultimo campionato. Se l’attuale stipendio di Allegri è già favoloso (circa 8-9 milioni all’anno) l’offerta degli arabi sarebbe impareggiabile e pari al doppio se non il triplo dell’attuale ingaggio del tecnico bianconero. Si parla di qualcosa come 20 milioni all’anno, 60 in tre anni.

Un’offerta monstre che nelle ultime ore gli arabi dell’Al-Hilal, scottati dal rifiuto di Leo Messi (accasatosi all’Inter di Miami), hanno provveduto a rendere ancora più cospicua. Il club di Riad vuole Max a tutti i costi ed è pronto a mettere un ricco bonus, 10 milioni alla firma, oltre all’offerta di 60 milioni in 3 anni. Per la panchina sono stati sondati anche altri allenatori. Tra cui Tite, il c.t. del Brasile negli ultimi mondiali.

Juve, Allegri tentenna ma non cede: le parole di Brachini

Max Allegri intanto continua a godersi la sua vacanza a Monaco. La sua idea di fondo resta sempre la stessa. Restare alla Juventus, dopo aver risposato la Vecchia Signora e il progetto di rinascita due anni fa. I risultati non stati dei migliori complice anche una stagione balorda per via degli aspetti legati alle penalizzazioni e quant’altro.

Il suo agente Giovanni Branchini, che ha parlato a Sky Sport ha allontanato l’ipotesi araba almeno per il momento: “Offerte arabe per Allegri? Non credo sia cambiato molto, penso che sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società”.

Allegri via dalla Juventus: il Psg è alla finestra

Oltre alla permanenza alla Juventus e l’offerta faraonica degli arabi ci sarebbe una terza via di mezzo che potrebbe intraprendere Allegri. Secondo alcune fonti di calciomercato Max sarebbe sempre in cima alla lista del casting del Psg per il prossimo allenatore dopo la fine dell’avventura di Galtier sulla panchina parigina. Come riportato da Sportmediaset, Allegri sarebbe una delle principali alternative a Julian Nagelsmann, testa di serie numero per i francesi. Sulla carta potrebbe essere l’ipotesi migliore in caso di addio alla Juve per restare nel calcio che conta, con un club vincente e con certe cifre a parecchi zero sul conto corrente.