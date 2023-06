Juventus, Allegri risponde ai tifosi che lo vogliono out e anticipa il futuro

Il tecnico bianconero si sente ancora saldamente in sella e pensa già alla prossima stagione

03-06-2023 12:23

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

I tifosi della Juventus sperano che questa sia stata la sua ultima conferenza pre-partita da allenatore della Juventus, spopola sui social l’hashtag #OnoiOAllegri, ed aspettano di capire cosa succederà a partire da lunedì ma Massimiliano Allegri si sente ancora presente e futuro di questa Juve. Il tecnico bianconero resta settato sui suoi obiettivi (lasciare la squadra entro le prime 4 al netto della penalizzazione nella classifica virtuale e centrare l’Europa League in quella reale), non vuole entrare più nelle polemiche sulle scelte societarie e sta preparando l’ultima uscita stagionale a Udine come se contasse davvero, visto che alle porte c’è anche la mannaia dell’Uefa.

Juventus, Allegri ricorda che i giocatori non sono robot

Le ferite sono tante, il ko col Milan di domenica scorsa è suonato come la resa definitiva di un gruppo che non sa più a cosa aggrapparsi ma il tecnico bianconero non ci sta: “Cercheremo di vincere domani anche se sappiamo che ci tengono anche loro, perché per tutti battere la Juve è sempre la partita che vale una stagione. Dalla squadra mi aspetto la reazione, l’impegno c’è stato sia a Empoli che col Milan ma i ragazzi non sono robot, è stato messo a prova il nostro equilibrio perché è stata una stagione dura, ora proveremo ad entrare in Europa League”.

Juventus, Allegri non ammette errori per quest’anno

Non ha rimproveri particolari da farsi il tecnico: “In tutte le stagioni, che siano stati vincenti o meno, c’è sempre da vedere gli errori fatti ma fa parte del lavoro, sicuramente nella prima parte della stagione, infortuni a parte, potevamo fare meglio. Ci proveremo l’anno prossimo, questa stagione deve rafforzare il nostro equilibrio interiore”.

Udinese-Juve fu la sua prima partita di ritorno alla Juve, un bilancio però è difficile: “Fu una partita strana con un gol annullato a Ronaldo. Ho detto che tornando alla Juve sapevo che sarebbe stato più difficile vincere, che noi dobbiamo sempre avere l’ambizione di poter vincere è un’altra cosa ed è normale. Io continuo a lavorare con grande entusiasmo, delle buone cose sono state fatte, come l’aver messo 5 giovani in prima squadra, ragazzi che sono anche un patrimonio per il calcio italiano come Fagioli e Miretti. Ora aspettiamo di capire se faremo Conference o Europa League, per ora sappiamo che domani è l’ultima e che il 10 luglio riprendiamo”

Juventus, Allegri risponde ai tifosi

Ai tifosi che chiedono la sua testa risponde così: “Non devo dire niente a loro, tutti quelli che hanno lavorato alla Continassa non devono rimproverarsi niente, nella vita ci sono sempre contenti e scontenti che si vinca o che si perda. La cosa importante è lavorare con professionalità come abbiamo fatto finora”.

Juventus, domani non ci sarà Vlahovic

Domani con l’Udinese non ci sarà Vlahovic mentre impazzano le voci che lo vorrebbero in partenza: “Di mercato non parla, ci pensa come sempre la società, posso dire solo che ha tutte le potenzialità per fare un’ottima carriera. Non si è allenato per tutta la settimana e non ci sarà come anche Bremer, Fagioli, Pogba e De Sciglio”.

Senza Champions cambierà il budget l’anno prossimo: “La società presenterà la varie prospettive ma a tutto c’è una soluzione, la base c’è anche se vedete tutto nero. Molto dipenderà dal mercato, abbiamo una rosa molto valida, abbiamo giocatori in scadenza ma tutto verrà valutato da dopodomani”.