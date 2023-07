Juventus, Allegri spaventa i tifosi: infuria la polemica sul web

Le parole e i dubbi del tecnico bianconero su Pogba e Vlahovic scatenano la bufera sui social

24-07-2023 10:30

Sembra un film già visto per i tifosi della Juventus, un sequel di cui avrebbero fatto sicuramente a meno. A leggere l’ intervista di Allegri alla Gazzetta si torna indietro alle tante conferenze della scorsa stagione. Il tema? Le condizioni di Pogba e Vlahovic, due che avrebbero dovuto fare la differenza e che invece sono stati i più deludenti.

Allegri pessimista su Pogba

Allegri è stato chiaro, soprattutto su Pogba: “non credo di poterlo utilizzare nei prossimi due test contro Real e Milan. Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra, ci vuole cautela perché è successa la stessa cosa anche l’anno scorso: pareva che tutto fosse ok e poi si fermava. Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa.”

Su Vlahovic il dubbio pubalgia

Meno grave la situazione di Vlahovic: “Quanto a Dusan, stiamo cercando di gestirlo nel migliore di modi, non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per la pubalgia, perciò adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo per averlo nelle condizioni migliori per l’inizio della stagione”.

La rabbia dei tifosi esplode sul web

Fioccano le reazioni: “ma come fa Pogba ad infortunarsi pure in fase di preparazione al campionato? Qualcosa non va: o lui è rotto definitivamente oppure il lavoro dei preparatori è sbagliato” oppure: “verrà ceduto per me” e poi:”L’unica via con Pogba è la risoluzione del contratto.” e anche: “Dalle parole di Allegri 2 cose sono evidenti:1) sul nome di Pogba possiamo metterci il nuovo simbolo di Twitter sopra;2) Vlahovic ha problemi cronici di pubalgia e offerte da 80 mln le vedremo col binocolo.”

C’é chi scrive: “Il discorso su Pogba ormai non riguarda più il “QUANDO” rientrerà, ma il “SE” rientrerà. Che si sedessero ad un tavolo per mettere fine a questa pagliacciata, perché continuare così è umiliante per entrambe le parti”. e ancora: “Non si intravede la luce in fondo al tunnel per Pogba: cederlo o aspettarlo ancora?” oppure: “”Purtroppo in questa fase” praticamente da 365 giorni. Ma mi raccomando, pagatelo ancora profumatamente…”.

II web é scatenato: “Pogba può andarsene in Arabia, portandoci una quarantina di bigliettoni, e adieu.” e poi: “Adoro Pogba, ma se è vero che al 24 luglio, dopo essere stato fuori un anno per un menisco ed essersi stirato a maggio, non si sa ancora quando rientrerà e se ne riparlerà tra un mese, beh, forse ma forse bisognerebbe convincerlo che Gedda è una città stupenda!” e infine: “Mi sa che fa più danni il jmedical che tutto il resto!”