Juventus, Allegri su Pogba: "Speriamo di riaverlo al più presto possibile"

04-08-2022 19:25

La Juventus ha giocato l’amichevole con l’U23 a Villar Perosa, finita 2-0 dopo 49′ di gioco. Dopo la sfida, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato della scelta di Paul Pogba sul recupero dall’infortunio: “È stata presa una decisione, ora ci saranno queste cinque settimane conservative dove lavorerà e speriamo di riaverlo al più presto possibile”.

Allegri ha poi parlato del mercato: “Con gli arrivi di Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria direi che è un ottimo mercato, purtroppo c’è stato questo imprevisto di Pogba, ma la rosa è competitiva. Entro il 31 agosto la rosa sarà completa e abbiamo anche delle uscite da fare”.

Quindi un commento sulla condizione di Dusan Vlahovic: “È normale che sia indietro, non giocava una partita da maggio. Adesso ci sono dieci giorni in cui migliorerà, poi per i centravanti basta fare gol e migliora tutto”.