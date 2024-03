Juventus, anche Alcaraz si ferma: emergenza totale in mediana, Allegri nel mirino dei tifosi

Lesione muscolare per l’argentino, se McKennie non stringe i denti Nonge o l’adattato Cambiaso a centrocampo: i supporter bianconeri se la prendono col tecnico

07-03-2024 19:50

Dopo la prima partita da titolare con la Juventus, Carlos Alcaraz si ferma: l’argentino ha riportato un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori per più di due settimane. È quindi emergenza a centrocampo per Allegri, messo nuovamente sotto accusa da parte dei tifosi sui social.

Juventus, infortunio anche per Alcaraz

Piove sul bagnato in casa Juventus: dopo Rabiot e McKennie, Max Allegri perde a centrocampo anche Carlos Alcaraz, fermato da un problema muscolare. “Questa mattina Alcaraz è stato sottoposto presso il J Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale”, si legge nella nota diffusa dalla Juventus. L’argentino rischia un stop di almeno 10-15 giorni, ma serviranno ulteriori esami per quantificare il periodo che Alcaraz dovrà trascorrere lontano dal campo.

Juventus, emergenza a centrocampo: soluzione Cambiaso?

Intanto la Juventus si ritrova a corto di centrocampisti. McKennie, fermato nei giorni scorsi da un infortunio alla spalla, oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, ma la sua presenza contro l’Atalanta resta in dubbio. Accanto a Locatelli e Miretti, ormai certi di un posto da titolare, Allegri potrebbe adattare Cambiaso, con Weah titolare sulla fascia destra. Altrimenti il tecnico sarà costretto a schierare dal primo minuto Nonge, punito con la sostituzione dopo soli 10’ in campo per il fallo da rigore su Osimhen nella partita persa a Napoli. Difficile che Allegri opti per Nicolussi Caviglia, che ha caratteristiche da regista più che da interno.

Juventus, tifosi infuriati con Allegri e il suo staff

Intanto la notizia dell’infortunio di Alcaraz ha riaperto la pioggia di critiche ad Allegri da una parte dei tifosi della Juventus. All’allenatore, in quanto responsabile dello staff tecnico, vengono rinfacciati i numerosi guai muscolari dei giocatori bianconeri. “Ennesimo infortunio alla Juve. È ufficiale. Allegri e i preparatori atletici dei bianconeri sono esperti di yoga”, scrive Lello su X. “Alcaraz 21enne 21enne sano come un pesce prima di venire da noi. Mai nessun infortunio al Southampton…”, ricorda Rid. “Ma guarda un po’, poi non è vero che Allegri spacca tutto e tutti… Manca solo che dà fuoco alla Continassa”, commenta sarcasticamente Marco. “La capacità di Allegri di rovinare talenti non ha eguali”, attacca Paolo. “Lo staff del demiurgo ha colpito ancora”, la chiosa di Esteban.