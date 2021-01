Juventus, ansia Dybala e caso Ronaldo: le parole di Andrea Pirlo

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, che non sarà disponibile neanche contro i blucerchiati e continua a preoccupare: “Dybala sente ancora fitte al ginocchio e oggi non si allenerà. Per il resto dovrebbero allenarsi tutti. Chiellini o De Ligt? Non abbiamo ancora deciso, inizia un tour de force e quindi tutti devono recuperare bene, chi starà meglio andrà in campo. Matthijs è stato fermo un po’, l’altra sera ha giocato la prima partita e vediamo come avrà recuperato”.

Il match contro la Sampdoria: “Una buona squadra che viene da un ottimo periodo, e ha ottenuto anche risultati importanti. Sarà una partita difficile come tutte quelle contro Ranieri, un allenatore che stimo molto”.

La crescita di McKennie: “Siamo contenti di averlo a disposizione, è un ragazzo umile che vuole migliorare. Può farlo soprattutto a livello tecnico e sui movimenti del corpo. Ragazzo sano, sa che è solo all’inizio e non è ancora arrivato”.

Morata: “È tranquillo. Stava bene, poi si era fatto male all’adduttore ma ora sta recuperando bene. Siamo riusciti a dargli un po’ di riposo complice la Coppa Italia e domani sarà al top e giocherà titolare con Cristiano Ronaldo. Un ragazzo che vive di entusiasmo, sa che è importante per noi, sono convinto che continuerà ai suoi livelli”.

Pirlo si è espresso anche sul caso Cristiano Ronaldo: il portoghese è andato a Courmayeur con Georgina Rodriguez, scatenando polemiche per presunte violazioni del protocollo Covid. “Era il suo giorno libero, nella vita privata ognuno è libero di fare ciò che vuole e prendersi le responsabilità da liberi cittadini”.

Niente commento invece sullo scontro tra Ibrahmovic e Lukaku: “Sono cose successe ad altre squadre, non commento”.

OMNISPORT | 29-01-2021 13:57