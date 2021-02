Juventus, ansia per Dybala: visita lampo a Barcellona, cosa succede

Paulo Dybala in allarme per il problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dal campo da oltre un mese e mezzo. L’attaccante argentino lo scorso 10 gennaio aveva riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, con tempi di recupero stimati intorno ai venti giorni. Invece è ancora fermo ai box, e il ginocchio fa ancora male, impedendogli di tornare ad allenarsi in gruppo e di aumentare i carichi di lavoro.

Proprio il dolore perdurante preoccupa Dybala, che dopo 45 giorni di stop ha chiesto e ottenuto di farsi visitare a Barcellona dal dottor Ramon Cugat, uno dei luminari del settore. La Joya è stata visitata nella giornata di mercoledì: nei prossimi giorni ci saranno novità in merito alla gestione dell’infortunio e ai tempi di recupero.

Il giocatore sta vivendo una stagione da dimenticare, dove non è quasi mai riuscito a dare il suo contributo alla squadra; inoltre è alle prese con le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, che si stanno prolungando ormai da un anno, influenzando le sue prestazioni in campo.

La Juventus è in un momento delicato in attacco: oltre a Dybala, anche Alvaro Morata è alle prese con un virus che lo sta debilitando in questi giorni. Lo spagnolo non ha partecipato all’allenamento di mercoledì, e quasi certamente salterà la partita contro il Verona. Non ha partecipato all’allenamento odierno Alvaro Morata, che prosegue il suo recupero dall’infezione virale. Domani la squadra si troverà nuovamente al mattino al Training Center per una nuova giornata di lavoro”, è la nota del sito ufficiale bianconero.

OMNISPORT | 25-02-2021 07:29