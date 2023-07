Juventus-Barcellona, partita cancellata: lo "strano" motivo e la novità su Kessié

Il club catalano ha annunciato che molti giocatori sono stati colpiti da una gastroenterite virale: niente amichevole con i bianconeri, ma il mercato non si ferma

22-07-2023 19:56

Salta l’amichevole di lusso fra Barcellona e Juventus che si sarebbe dovuta disputare nella notte italiana, alle 4.30, al Levi’s Stadium di Santa Clara. Ad annunciarlo è il club catalano, spiegando che “una parte importante della rosa è stata colpita da una gastroenterite virale“.

Niente Juventus-Barcellona, tifosi beffati

Una beffa, naturalmente, per i tanti tifosi spagnoli e italiani che erano pronti ad assistere al primo appuntamento del tour a stelle e strisce di bianconeri e catalani: il Barcellona di Xavi e Lewandowski ha evidentemente affrontato un nemico imbattibile, almeno in tempi brevi: di conseguenza, lo stadio dei San Francisco 49ers resterà tristemente deserto. Scongiurati nella maniera più paradossale i possibili disagi per la circolazione stradale che erano stati messi in preventivo.

Le altre amichevoli della Juventus

Non inizia dunque nel miglior modo possibile il Soccer Champions Tour 2023: erano tre le amichevoli in programma per i bianconeri, che oltre a Bonucci hanno lasciato in Italia anche Rabiot, De Sciglio e Fagioli per problemi di natura fisica. Il secondo appuntamento in programma è il 27 luglio: sfida al Milan (ore 4.30 italiane) nella cornice del Dignity Health Stadium di Los Angeles, mentre il 2 agosto partita di cartello contro il Real Madrid (ore 1.30 italiane) al Camping World Stadium di Orlando. Tutte le partite saranno visibili su su Sky Go, Now e Dazn.

Juve-Kessié, la trattativa continua

Ma il cancellamento dell’amichevole non impedirà certo i contatti tra Juventus e Barcellona per l’affare-Kessié: appurato che si trattasse di una voce infondata l’ipotesi di scambio con Chiesa, quello del centrocampista ivoriano resta un nome caldissimo per i bianconeri. Fermo restando anche andrà ceduto Zakaria e valutato Mckennie, secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe ulteriormente abbassato le pretese per Kessié. La valutazione del centrocampista ivoriano si aggira ora intorno ai 15 milioni di euro. Ma non solo.

Kessié, il Barcellona apre al prestito

Il club blaugrana avrebbe aperto anche alla formula del prestito, anche se vorrebbe introdurre una opzione di riscatto futura che scatterebbe al maturare di determinate condizioni. Insomma, c’è la piena disponibilità del club catalano a trattare il giocatore con i bianconeri, che potrebbero bloccarlo in attesa di “liberare” i posti in rosa. C’è tempo, ma con gli arabi in agguato, di questi tempi, è sempre meglio sbrigarsi nel chiudere le trattative.