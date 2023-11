Juventus, Bremer strizza l’occhio alla Premier League e parla del suo rapporto con Mazzarri

Gleison Bremer spaventa la Juventus e parla del suo rapporto con l'attuale tecnico del Napoli: "Mi piacerebbe giocare in Premier League in futuro; Mazzarri come un padre"

21-11-2023 20:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Tra gli uomini copertina di questo ottimo inizio di stagione della Juventus, seconda in campionato con 29 punti, c’è senza dubbio Gleison Bremer, perno centrale della retroguardia bianconera capace di subire la miseria di 7 reti in 12 partite, peggio solamente dell’Inter prima in classifica.

Nella corso di un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Telegraph il difensore brasiliano si è raccontato, parlando del suo rapporto con Walter Mazzarri, suo primo allenatore in Italia, della Nazionale brasiliana, dei suoi modelli e della volontà di giocare in Premier League in futuro.

La Premier League

Nel corso della sua intervista rilasciata al The Telegraph, Gleison Bremer ha ammesso di apprezzare particolarmente il campionato inglese, specificando comunque di essere concentrato solamente sulla Juventus al momento:

Apprezzo molto LaLiga e la Premier League, soprattutto la Premier perché si tratta di un campionato molto emozionante e divertente. Prima o poi mi farebbe piacere giocare in Inghilterra, ma ad oggi penso solo alla Juventus e a conquistare trofei a Torino. Siamo una delle migliori società in tutto il mondo Forse ti può interessare Juventus, senti Pjanic: da Allegri a Sarri fino all’odio per Chiellini, i retroscena dell’ex Il centrocampista bosniaco, oggi negli Emirati, ha ripercorso la sua carriera in Europa parlando del rapporto con gli allenatori avuti in bianconero e con il difensore

Il rapporto con Mazzarri

Bremer ha speso anche belle parole nei confronti di Walter Mazzarri, suo primo allenatore in Italia ai tempi del Torino e da poco ritornato sulla panchina del Napoli:

È stato come un padre per me. Ho avuto una prima stagione complicata perché non avevo molte chance di scendere in campo e volevo andarmene, ma Mazzarri mi ha fatto un bel discorso, dicendomi di avere pazienza per capire la tattica del campionato italiano e facendomi capire che contava su di me. Provenivo da un campionato in cui la fase difensiva veniva affrontata in modo differente che in Italia, quindi mi ha spiegato semplicemente che prima avrei dovuto imparare e poi avrei avuto le mie chance. E questo è quanto è successo effettivamente. Dopo una stagione ho avuto la mia chance e da quel momento sono sempre sceso in campo

La nazionale brasiliana

Le buone performance che lo avevano portato a vincere il titolo di miglior difensore della Serie A 2021-2022 gli hanno permesso anche di entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale brasiliana, un’onore importante che comporta anche una grande responsabilità:

È un grande onore vestire la maglia della Nazionale brasiliana. Tutti i bambini sognano di scendere in campo con la Nazionale e io non facevo eccezione. Va detto che c’è anche una grande responsabilità e una grande pressione perché la nazionale verdeoro deve vincere sempre. La popolazione Brasiliana vuole vedere il Brasile del 2002, quello capace di vincere la nostra ultima Coppa del Mondo. Sono passati cinque edizioni dall’ultimo successo e siamo consapevoli che è passato molto tempo

I modelli di Bremer

Bremer ha parlato anche dei suoi modelli, entrambi esplosi e consacratisi in Premier League: