Juventus, Buffon solo multato dopo la bestemmia a Parma: social scatenati

Gianluigi Buffon è stato graziato dal Tribunale Federale Nazionale , in merito alla bestemmia del portiere bianconero durante Parma – Juventus 4-0 di dicembre. L’ex capitano della Nazionale se l’è cavata con un’ammenda da 5mila euro. Nel corso della gara, Buffon aveva incoraggiato il compagno di squadra Manolo Portanova , lasciandosi scappare la frase oggetto della sanzione. Recentemente, il recordman di presenze in Serie A è finito nel mirino anche dopo Inter – Juventus di Coppa Italia , sempre per una presunta imprecazione dopo il gol subìto da Lautaro .

Questa la decisione: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie in parte il deferimento – si legge nella nota ufficiale -. Per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Gianluigi Buffon la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020”.

Sui social tanti tifosi sono insorti, non accettando la disparità di giudizio rispetto ad altri calciatori. Tramite Twitter, il giornalista napoletano Carlo Alvino ha preso come esempio un giocatore della Lazio punito recentemente: ” Lazzari squalificato per bestemmia grazie alla prova Tv… Buffon no. State mortificando e distruggendo la passione dei tifosi. Perché? Cui prodest?”.

Anche Maurizio Pistocchi , poco dopo il fatto di Parma, si scatenò su Twitter: “Il Giudice Sportivo non ha potuto squalificare Buffon perché non ha ricevuto la segnalazione dalla Procura Federale. Che sia stata sentita da tutta l’Italia non c’entra niente: si dice sia presunta”.

Chi prese le difese di Buffon fu la compagna Ilaria D’Amico : “Fa parte del suo gergo, della sua toscanità ma so che sono cose da campo. E poi vorrei sapere se ha usato la ‘d’ o la ‘zeta’. E’ il primo a rimanerci male, quando capita. Fuori è una persona zen, scivola per l’agonismo che ci mette in campo”.

OMNISPORT | 18-02-2021 19:39