Juventus, Cassano vomita veleno e parolacce poi rivela chi ha tradito Motta

A Viva el Futbol FantAntonio attacca proprio tutti: "Vlahovic? Ha confermato di essere una pippa". Anche Giuntoli sul banco degli imputati

A Viva el Futbol è andato in scena l’ennesimo Cassano show. L’ex attaccante si surriscalda quando il dibattito si sposta sulla Juventus e ne ha davvero per tutti, nessuno escluso. Veleno e parolacce: FantAntonio si scatena e punta il dito contro opinionisti, calciatori e dirigenza.

Juventus, il veleno di Cassano: chi ha tradito Motta

A differenza di Adani, che non ha mai nascosto di avere un debole per l’idea di calcio di Thiago Motta, Cassano non è mai stato tenero con l’allenatore italo-brasiliano silurato dopo la sconfitta con la Fiorentina. Proprio mai. “L’ho disintegrato e lo meritava, però il suo lavoro – anche se male – lo ha fatto”.

Secondo FantAntonio, sull’addio all’ex Bologna pesa anche il ‘tradimento’ di alcuni calciatori che avrebbe dovuto avere un ruolo chiave nel suo disegno tattico. E giù con un affondo durissimo: “Anche contro il Genoa Vlahovic si è confermato una pippa allucinante. Koopmeiners è improponibile, mentre Nico Gonzalez è il cugino di terza categoria del calciatore visto a Firenze. Sono loro che hanno condannato Motta”.

Sul banco degli imputati finisce anche Giuntoli

Piovono critiche anche sull’uomo a cui la società aveva affidato la ricostruzione: Cristiano Giuntoli. Diplomazia zero, Cassano è così, prendere o lasciare.

L’ex attaccante di Real Madrid, Inter, Roma e Milan proprio non ha gradito la retromarcia del dirigente che ha cacciato Thiago Motta dopo averlo confermato in seguito al ko con la Fiorentina. “Perché ha parlato? Evita di fare queste figure di me…a, meglio star zitti anziché fare così. Ha chiamato settanta allenatori”.

Giudizio rinviato su Tudor e l’attacco agli ex Juve

Su Tudor, che ha esordito con la vittoria di misura ai danni del Genoa, preferisce non giudicare. “È ancora troppo presto. Piuttosto giudico quei parassiti che hanno rotto il c…o a Motta”.

Cassano è senza freni, proprio non riesce a contenersi. Non fa nomi, ma ce l’ha con alcuni ex Juventus, che definisce “sfigati, bolliti e parassiti. Vogliono rientrare nel club? Non contano un c…o e leccano il c..o. Fate gli onesti e non rompete. Fate lavorare Tudor, dategli tempo e poi vedremo se arriverà oppure no tra le prime quattro”.