Juventus, Chiesa si infortuna dopo uno scontro con Alex Sandro: la rabbia dei tifosi contro il brasiliano

Federico Chiesa ha dovuto lasciare l’allenamento della Juventus a seguito di uno scontro con Alex Sandro e un problema alla caviglia: sui social la rabbia dei tifosi contro il brasiliano

28-02-2024 13:27

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti nel mirino. Dopo le ultime prestazioni i tifosi della Juventus sembrano aver dimenticato la prima parte dei stagione che ha visto i bianconeri rivaleggiare alla pari con l’Inter di Simone Inzaghi. Con la qualificazione alla prossima Champions League che sembra ormai in cassaforte, i fan della Vecchia Signora ora cominciano a volgere anche lo sguardo al futuro con le prossime partite che sembrano più un test su chi confermare o no.

L’infortunio di Federico Chiesa

Nel corso dell’allenamento mattutino arriva una brutta notizia per la Juventus con Federico Chiesa che è costretto a lasciare il campo dopo aver subito una botta alla caviglia a seguito di un’entrata un po’ irruente di Alex Sandro. L’attaccante della nazionale ha provato a rimanere in campo e a continuare la seduta ma ha cominciato a zoppicare vistosamente e lo staff medico bianconero lo ha accompagnato fuori dal campo e per lui l’allenamento si è concluso. Nelle prossime ore ci saranno i primi accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio e le condizioni del giocatore verso la sfida con il Napoli.

Chiesa: un finale di stagione per riscattarsi

Non è una buona notizia per la Juventus e non è una buona notizia nemmeno per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora con la sua energia in campo, con le sue giocate e con i suoi gol. Ma la sua crescita in maglia bianconera si è arrestata a causa dell’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rimanere fuori a lungo e che ne ha condizionato anche la sua preparazione fisica. Quella di quest’anno doveva essere la stagione della svolta definitiva, ma tra qualche problemino fisico e qualche incertezza di natura tattica, l’ex giocatore della Fiorentina non è riuscito a esprimere il suo talento se non a sprazzi e in molti mettono in discussione il suo futuro a Torino.

Juve: tifosi contro Alex Sandro

La notizia dell’infortunio subito da Federico Chiesa nel corso dell’allenamento odierno ha fatto subito il giro dei social con i tifosi della Juve che si sono scagliati immediatamente contro Alex Sandro. Il brasiliano è da tempo nel mirino dei fan che lo considerano uno degli “anelli deboli” della squadra di Allegri: “Io ad Alex Sandro farei cose che non posso scrivere”. E ancora: “Disastro Sandro sempre presente”.

Ma c’è anche chi critica lo stesso Chiesa per la sua propensione agli infortuni: “Mi raccomando adesso facciamo un rinnovo a 8 milioni e cambiamo anche il modulo per lui”. Vezzo tira fuori un paragone con Dybala: “Per me è il Dybala 2.0. Credo ancora nel suo valore tecnico ma atleticamente è un giocatore finito”.