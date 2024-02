Juventus-Udinese, Alex Sandro massacrato dai tifosi: il brasiliano risponde su Instagram

Alex Sandro nell'occhio del ciclone dopo l'erroraccio che ha consentito all'Udinese di espugnare lo Stadium. Pioggia di critiche sul brasiliano della Juve che risponde sui social

13-02-2024 16:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Doveva essere una notte speciale per aver acciuffato Trezeguet al secondo posto nella speciale classifica degli stranieri con più presenze nella Juventus (320), invece si è trasformata in una domenica da incubo per Alex Sandro. Un suo errore, infatti, ha consentito all’Udinese di sbancare lo Stadium, ponendo fine al sogno scudetto. E non si contano le critiche dei tifosi sui social all’indirizzo del brasiliano.

Juventus-Udinese 0-1: Alex Sandro sul banco degli imputati

Al minuto 25′ del posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A, Alex Sandro si è reso protagonista di un goffo e scomposto intervento in seguito a una punizione dalla destra di Samardzic, consegnando di fatto palla sui piedi di Lautaro (quando si dice nomen omen…) Giannetti, per il quale – da pochi passi – è stato un gioco da ragazzi insaccare. Una frittata a cui la Juventus non ha saputo rimediare, con il brasiliano finito nel tritacarne social. “Dopo più di qualche ora continuo a chiedermi: Rugani tutte le volte che ha giocato quest’anno ha dimostrato di giocare la miglior annata della sua vita… e fa giocare l’anticalcio Alex Sandro” scrive su X Vale Bianconero, che rilancia anche l’hashtag #AllegriOut.

Il record di Alex Sandro e le polemiche per le sue prestazioni

Il sudamericano è destinato a diventare il calciatore col maggior numero di presenze della Juventus, dal momento che il record appartiene ora a Nedved con 327 gettoni, solo sette in più rispetto ad Alex Sandro. Ma i tifosi bianconeri di certo non lo incensano. “Vorrei tanto che Allegri in conferenza stampa spiegasse perché si ostina tanto a far giocare AlexSandro” commenta Luciano. Ogni maledetto anno almeno 6 punti persi a causa sua. Veramente indifendibile. #AlexSandro” twitta PFC. “Ci è costato già qualche trofeo. Perché non Rugani? Piuttosto che Sandro avrei fatto giocare Pinsoglio in difesa” rincara la dose Carlo.

La moviola di Juventus-Udinese

Juventus, Alex Sandro risponde alle critiche su Instagram

Non ha certo nascosto la testa sotto terra, Alex Sandro. Il 33enne ex Porto ha voluto in qualche modo rispondere alle critiche ricevute sul web con un post su Instagram. Poche parole, ma efficaci. Corredate da qualche scatto di Juventus-Udinese. “Crescere, camminare, andare avanti” ha scritto il brasiliano. Il prossimo turno di campionato contro il Verona potrebbe essere quello del riscatto per Alex Sandro, visto che Bremer sarà assente per squalifica. Allegri concederà ancora fiducia al sudamericano oppure punterà su altri elementi?