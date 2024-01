Juve, Chiesa nuovo infortunio, a Lecce non ci sarà: rinnovo lontano e il paragone con Dybala

Il nuovo forfait stagione del talento offensivo della Vecchia Signora spaventa i tifosi, che sui social iniziano a tracciare un parallelismo con l'ex Paulo Dybala

20-01-2024 22:07

Juventus, Federico Chiesa, al pari di Adrien Rabiot, salta la trasferta del Via del Mare contro il Lecce per un problema fisico e ora è un caso. Sui social, tra i tifosi crescono, infatti, i timori che il numero sette possa trasformarsi in un caso Dybala-bis.

Chiesa non parte per Lecce

Il lampo del gol al Sassuolo sembrava poter cancellare settimane difficili, invece, a Lecce, Federico Chiesa non ci sarà. Ad annunciarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, annunciando il forfait e, senza scendere nei dettagli del problema fisico, ammettendo: “Federico ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio, valuteranno i dottori nei prossimi giorni”.

Quinto stop stagionale per Chiesa

Per il figlio d’arte ex Fiorentina si tratta del quinto stop di una stagione che sembrava poter restituirne la versione migliore, ma che, nonostante sprazzi di un bellissimo Chiesa, è costretta a sbattere contro il muro di una realtà durissima da digerire. Una realtà che alimenta i timori dei tifosi sempre più spaventati dalla tenuta fisica dell’azzurro e dalla sua incapacità di trovare continuità.

Chiesa, rinnovo più lontano?

Una situazione che porta inevitabilmente la Juve a interrogarsi sul futuro del suo tesserato. Perché, se è vero che l’esplosione del talento di Kenan Yildiz potrebbe permettere a Chiesa di lavorare con calma al rientro, è altrettanto verosimile ipotizzare un freno nel giocatore con la titolarità eventualmente messa in dubbio. Qualcuno inizia, così, anche a temere un Dybala-bis e, con il rinnovo ancora tutto da scrivere, c’è chi ipotizza anche un possibile addio a fine stagione.

Chiesa come Dybala, il timore dei tifo bianconeri

Così, in queste ultime concitate ore, sui social c’è chi scrive: “Chiesa Ancora rotto! Fa mezza partita e si rompe di nuovo. Un altro Dybala! Menomale abbiamo Yildiz!” e ancora: “Chiesa = Dybala 2.0“, “Farà la fine di Dybala Chiesa..il futuro è tutto di yildiz che è un fenomeno mondiale”, “Chiesa è il nuovo Dybala… È fisso in infermeria.. sul campo lo vedi a sprazzi… farsi un par di domande non guasta….”, “Chiesa il nuovo Dybala..il rinnovo lo vedo lontano“, “Chiesa come Dybala. Spiace ma non gioca mai….”, “A me questo Chiesa comincia a ricordare troppo un certo Dybala, però lui è più sfigato perché abbiamo Yildiz”, “Chiesa o recupera, soprattutto di testa, o fa la fine di Dybala“.