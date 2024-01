Pagelle di Juventus-Sassuolo 3-0: due ganci di Vlahovic poi Chiesa. Consigli poco reattivo

Top e flop della gara Juventus-Sassuolo valida per la 20esima giornata di Serie A: Vlahovic inarrestabile ma troppi gli errori della retroguardia neroverde.

16-01-2024 22:40

La 20a giornata di campionato si conclude insolitamente di martedì con il posticipo tra Juventus e Sassuolo. Dopo il 4-2 neroverde dell’andata, stavolta i bianconeri trovano il modo di vendicarsi. A regalare i tre punti alla Vecchia Signora è un ispirato Vlahovic che con una doppietta nel primo tempo spegne ogni tipo di ambizione degli emiliani. Chiesa firma il tris nel finale. La squadra di Allegri torna a -2 dall’Inter, quella di Dionisi resta a sole due lunghezze dal terzultimo posto.

Juventus-Sassuolo, la chiave della partita

Chi si aspetta particolari novità tattiche non ha seguito con attenzione Juventus e Sassuolo, che finora mai hanno derogato al loro modulo standard. Bianconeri in campo col classico 3-5-2, con Kostic confermato sulla sinistra e Yildiz preferito a Chiesa. Tra i neroverdi, invece, è il solito 4-2-3-1 che vede Viti in luogo di Toljan (out per infortunio). All’andata la squadra di Max Allegri registrò la prima e finora unica sconfitta stagionale. A sbloccare l’incontro ci pensa Vlahovic dopo appena 15 minuti con una conclusione di mancino da fuori area. Lo stesso serbo raddoppia al 37′ su punizione.

Nella ripresa gli ospiti provano ad essere maggiormente propositivi rispetto ad una prima frazione davvero nulla. Berardi si abbassa a centrocampo per favorire la manovra ed è lui a sfiorare un paio di volte il gol. Dopodiché accade l’imponderabile: Dionisi sostituisce il suo numero 25, forse per qualche non precisato problema fisico e spegne quel piccolo fuocherello acceso. Così Allegri inizia il giro dei cambi per far rifiatare i suoi e prendersi tre punti comodi e assai utili. E trova con Chiesa il gol del 3-0.

Juventus, cosa ha funzionato

L’approccio alla gara è stato quello giusto. La Juventus è partita aggredendo l’avversario impedendogli di ragionare e tenendo un ritmo alto. Questo le ha consentito di sbloccare la gara direzionandola sui binari giusti. La differenza l’ha fatta poi il mancino caldo di Vlahovic, spesso criticato ma oggi determinante.

Juventus, cosa non ha funzionato

La tendenza alla gestione del risultato resiste ancora, sebbene da questo punto di vista i bianconeri hanno lavorato in questa stagione attuale. Stasera non hanno sofferto particolarmente, tuttavia in alcune circostanze hanno quasi invitato il Sassuolo ad avanzare.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6,5 Bella la parata su Berardi in controtempo. Bravo anche su Laurienté.

Bella la parata su Berardi in controtempo. Bravo anche su Laurienté. Danilo 6,5 Costringe Berardi ad accentrarsi per cercare spazio. Cresce col passare dei minuti mettendo in scena qualche chiusura spettacolare che esalta il pubblico.

Costringe Berardi ad accentrarsi per cercare spazio. Cresce col passare dei minuti mettendo in scena qualche chiusura spettacolare che esalta il pubblico. Bremer 6 Una sola sbavatura alla quale peraltro rimedia da solo.

Una sola sbavatura alla quale peraltro rimedia da solo. Rugani 6 Non si nota mai ma c’è sempre e fa il suo.

Non si nota mai ma c’è sempre e fa il suo. Cambiaso 6,5 Preferito a Weah per la capacità di entrare dentro al campo e fare gioco. Ed è quello che fa contribuendo concretamente allo sviluppo della manovra. (Dall’88’ Alex Sandro ng )

Preferito a Weah per la capacità di entrare dentro al campo e fare gioco. Ed è quello che fa contribuendo concretamente allo sviluppo della manovra. (Dall’88’ ) Miretti 6 Non sempre fa le scelte giuste ma sta in campo con maggiore personalità rispetto al passato e si nota. (Dal 57′ Weah 5,5 Spreca la chance del 3-0, è impreciso e distratto. Ingresso non impattante).

Non sempre fa le scelte giuste ma sta in campo con maggiore personalità rispetto al passato e si nota. (Dal 57′ Spreca la chance del 3-0, è impreciso e distratto. Ingresso non impattante). Locatelli 6,5 Ha molti meriti sull’atteggiamento aggressivo dei bianconeri in avvio. Da lì viene fuori un match in discesa. Nel finale assist per il tris di Chiesa.

Ha molti meriti sull’atteggiamento aggressivo dei bianconeri in avvio. Da lì viene fuori un match in discesa. Nel finale assist per il tris di Chiesa. Rabiot 6 Cerca il gol con una conclusione da fuori ma solita gara di sostanza. Con qualche insolito errore in fase di appoggio che non ci sentiamo di penalizzare eccessivamente.

Cerca il gol con una conclusione da fuori ma solita gara di sostanza. Con qualche insolito errore in fase di appoggio che non ci sentiamo di penalizzare eccessivamente. Kostic 6 Già che non lascia buchi dalle sue parti è una buona notizia, dati gli ultimi tempi. Di sussulti però ne regala pochi ma la prestazione è sufficiente. (Dall’81’ Iling-Junior ng )

Già che non lascia buchi dalle sue parti è una buona notizia, dati gli ultimi tempi. Di sussulti però ne regala pochi ma la prestazione è sufficiente. (Dall’81’ ) Vlahovic 8 Le ultime due reti erano state di testa. Stavolta va col sinistro con due super gol da fuori area. (Dall’81’ Milik ng )

Le ultime due reti erano state di testa. Stavolta va col sinistro con due super gol da fuori area. (Dall’81’ ) Yildiz 6,5 Giocate di alta e scuola e voglia di rientrare anche in fase difensiva. Sta venendo fuori un bel gioiello. (Dal 57′ Chiesa 6,5 La foga agonistica lo porta a strafare ma resta una risorsa preziosa come certifica pure il gol).

Top e flop del Sassuolo

Pedersen 6 Tra i migliori dei suoi, partecipa ad entrambe le fasi di gioco.

Tra i migliori dei suoi, partecipa ad entrambe le fasi di gioco. Berardi 6 Primo tempo da spettatore. Poi decide di scendere in campo e sfiora due volte il gol.

Primo tempo da spettatore. Poi decide di scendere in campo e sfiora due volte il gol. Laurienté 6 Un paio di squilli li manda. Nella stagione sottotono che sta disputando è già qualcosa.

Un paio di squilli li manda. Nella stagione sottotono che sta disputando è già qualcosa. Pinamonti 5,5 Dionisi gli chiede una gara di sacrificio ma lo spegne troppo.

Dionisi gli chiede una gara di sacrificio ma lo spegne troppo. Consigli 4 Poco reattivo sui primi due gol mentre il terzo è una papera a tutti gli effetti.

Poco reattivo sui primi due gol mentre il terzo è una papera a tutti gli effetti. Ferrari 5 Sbaglia i tempi dell’uscita e il passaggio a Laurienté sul gol di Vlahovic.

Juventus-Sassuolo: il tabellino del match

Reti: 15°, 37° Vlahovic, 89° Chiesa (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso (dall’88’ Alex Sandro), Miretti (dal 57′ Weah), Locatelli, Rabiot, Kostic (dall’81’ Iling-Junior); Vlahovic (dall’81’ Milik), Yildiz (dal 57′ Chiesa). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Hasa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (dal 46′ Tressoldi), Ferrari, Viti (dal 74′ Missori); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (dal 70′ Castillejo), Thorstvedt (dal 70′ Volpato), Laurienté (dall’84’ Mulattieri); Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Bajrami, Ceide, Alvarez, Lipani. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Piccinini di Forlì.

Assistenti: Sig. Zingarelli di Siena e Sig. Margani di Latina.

IV Uomo: Sig. Bonacina di Bergamo.

VAR: Sig. Di Paolo di Avezzano e Sig. Meraviglia di Pistoia.

Ammoniti: Erlic, Ferrari (S)

Espulsi:

Note: 1′ pt; 3′ st