Juventus: Conceiçao è un caso e Vlahovic non dà certezze, le parole di Motta scatenano i tifosi

In conferenza stampa il tecnico ha confermato l’assenza del portoghese contro l’Atalanta e messo in dubbio la presenza del serbo: fan bianconeri infuriati

Emergenza attacco anche contro l’Atalanta per la Juventus: in conferenza stampa Thiago Motta ha annunciato che Francisco Conceiçao non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare, mentre Dusan Vlahovic verrà valutato nella giornata di oggi. Notizie che hanno scatenato la reazione dei tifosi bianconeri.

Juventus, le parole di Thiago Motta su Conceiçao e Vlahovic

Oltre agli infortunati di lungo corso Bremer, Milik e Cabal, la Juventus dovrà fare ancora a meno di Francisco Conceiçao nella delicatissima partita di domani sera a Bergamo contro l’Atalanta. Lo ha rivelato oggi in conferenza stampa Thiago Motta, mettendo in dubbio anche il rientro di Dusan Vlahovic: “Per lui vediamo oggi, non è al 100%”, ha dichiarato il tecnico italo-brasiliano, gettando nello sconforto i tifosi juventini.

Juventus, il caso Conceiçao e i dubbi su Vlahovic

I supporter della Juventus si attendevano il rientro di Vlahovic e soprattutto quello di Conceiçao già nella partita di sabato contro il Torino. Nei giorni precedenti il derby lo staff medico della Juventus aveva infatti indicato i due giocatori sulla via del recupero dai rispettivi infortuni muscolari: Conceiçao era dato per rientrante dopo aver saltato la Supercoppa Italiana a Riyadh, mentre la prima diagnosi per Vlahovic parlava solo di un lieve affaticamento. Dopo l’assenza nel derby, i tifosi attendevano entrambi nel match di domani al Gewiss Stadium: la conferenza stampa di Motta, dunque, è stato un fulmine a ciel sereno.

Juventus, la reazione dei tifosi all’assenza di Conceiçao

Il disappunto dei tifosi della Juventus per le parole di Motta si è propagato rapidamente sul web. L’assenza di Conceiçao, in particolare, è stata mal digerita dai fan bianconeri, che davano quasi per scontato il rientro del portoghese, uscito in lacrime nel riscaldamento della gara col Milan di Supercoppa dello scorso 3 gennaio per un sovraccarico al flessore.

“Fortuna che a Riyadh avevano detto che non aveva nulla Conceiçao. Mi sa che al J Medical sono dei macellai”, il commento al veleno di Juntolee. “Pare che la linea societaria sia di minimizzare e sottostimare ogni infortunio”, aggiunge Ikarus. “Avevano detto che Conceiçao sarebbe rientrato nel derby… la sua è un’assenza pesante”, commenta Adriano. “Chico è fragilino”, scrive Lele.

“Ancora Vlahovic e Conceiçao fuori… ma mandateli a Lourdes, non è possibile. Cambiate preparatori, fate qualcosa!”, protesta Acul. “Ma come fa Motta a vincere le partite senza attaccanti?”, domanda infine Jungfrau.