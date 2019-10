Juventus, Cristiano Ronaldo manda una frecciata ad Allegri

Cristiano Ronaldo promuove a pieni voti Maurizio Sarri, e indirettamente manda una bordata a Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa della vigilia della partita di Champions League contro il Lokomotiv il fuoriclasse portoghese non usa giri di parole per commentare la svolta che Sarri sta dando alla Juventus: "Penso che la squadra stia facendo meglio, abbiamo più fiducia in noi stessi e stiamo giocando un calcio diverso rispetto al passato. Siamo più in attacco, con posizioni più precise. Il mio ruolo mi sembra simile, forse con un po' più di libertà. Dipende da come sono più a mio agio. Sono contento perché passo dopo passo siamo dove dobbiamo essere".

Ancora su Sarri: "Abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori, ma abbiamo cambiato per migliorare. Ci sono ancora cose da migliorare, ma lo stiamo facendo, ci siamo già riusciti in maniera graduale. Mi piace il modo in cui vuole che la squadra giochi. Se vedete le partita vedete che la squadra è più fiduciosa, creiamo più occasioni, teniamo più la palla, c'è più fiducia".

"E' quello che dovevamo migliorare. Abbiamo fatto un bel lavoro l'anno scorso, ma stiamo migliorando. Sono felice di questi cambiamenti, perché giochiamo di più in avanti, creiamo più occasioni. Magari non segnamo quanto vogliamo, ma creiamo. Siamo primi in campionato, messi bene in Champions, la stagione è cominciata bene. Abbiamo cose da migliorare, ma finora siamo felici di quello che stiamo facendo".

Sul suo futuro Cristiano Ronaldo si esprime così: "L'età per me è solo un numero, ma non necessariamente significa che avere 34, 35 o 36 anni significa che sia alla fine. Io lo posso dimostrare con le mie prestazioni, per come gioco, il modo in cui mi sento ancora in forma lucido e più maturo di prima. Questo credo faccia la differenza".

"Con chi mi piace giocare? Sono tutti giocatori eccezionali e tutti fanno il proprio lavoro al meglio. Le decisioni spettano al mister, lui prende le decisioni e sa cosa è meglio per la squadra. Higuain o Dybala? Sono entrambi due grandi giocatori, l'abbiamo visto tre settimane fa. Dybala titolare, gol, entra Higuain, gol. Non importa chi siede in panchina e chi entra, siamo una squadra e questo è importante.

Sul suo apporto difensivo: "Da come si dice sembra che io non aiuti la squadra difensivamente. E non è vero. Tutti abbiamo il nostro ruolo, se mi chiedete di fare il portiere non so farlo, se chiedete a Buffon di fare l'attaccante non saprebbe farlo. Ognuno ha il suo ruolo, io conosco il mio ruolo, tutti conosciamo i nostri ruoli e noi ci comportiamo da squadra. Abbiamo successo perché lavoriamo da squadra e solo così possiamo vincere cose importanti. Questo per me è l'aspetto importante. Con Matuidi, Rabiot, Ramsey, Dybala: noi siamo tutti insieme e lavoriamo da squadra".

SPORTAL.IT | 21-10-2019 14:49