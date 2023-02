La Juventus si deve accontentare solo di un pareggio nella gara d’andata contro il Nantes: sui social la rabbia dei tifosi verso la direzione arbitrale e non mancano le critiche ad Allegri

16-02-2023 23:09

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il debutto della Juventus in Europa League non regala sorrisi alla squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri sbloccano il risultato con Vlahovic, danno la sensazione di poter controllare la gara con il Nantes ma nella ripresa vengono riacciuffati dai francesi, aiutati anche da un po’ di fortuna. Nel finale però arriva l’occasione buona per la Juventus che protesta proprio nel finale per la mancata concessione di un calcio di rigore. Ma il discorso qualificazione è ancora apertissimo.

Juventus, finale incandescente: tutti contro la Uefa

La decisione di non assegnare il calcio di rigore alla Juventus nei minuti finali manda su tutte le furie i tifosi bianconeri che sui social fanno sentire la propria protesta: “Hanno deciso di penalizzare la Juventus ovunque” scrive Andrea, mentre Cupido commenta: “Veniamo derubati anche in Europa”. Le proteste per la mancata concessione della rete si moltiplicano: “Che scandalo – commenta Luca – quello è un rigore netto”.

Juventus-Nantes: Allegri finisce ancora nel mirino

Nonostante le proteste per il calcio di rigore, tanti tifosi della Juventus sono comunque scontenti dell’atteggiamento messo in campo dalla squadra bianconera, che nel secondo tempo non ha saputo cambiare marcia per chiudere il match subendo poi la beffa del pareggio. Unicorno attacca: “Io che non capisco niente, mi sono accorto sin dai primi minuti del secondo tempo che bisognava cambiare qualcosa. Come è possibile che lui non lo capisce?”. Anche Den è furioso: “Smettere di attaccare quando si va in vantaggio, beccare il gol e poi ricominciare ad attaccare. Sono stanco di questo atteggiamento”. Anche Alessio critica l’atteggiamento della squadra: “Possibile che la Juventus debba stare a difendersi e ripartire in contropiede anche in casa contro il Nantes”.

Chiesa-Vlahovic: la coppia che fa impazzire i tifosi

La Juventus ritrova finalmente la sua coppia d’oro, quella destinata a trascinare la squadra nel presente ma anche nel futuro. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno dovuto fare i conti con gli infortuni ma ora entrambi stanno bene e la dimostrazione arriva con il gol del vantaggio bianconero che fa impazzire i tifosi: “Da quanto tempo vi stavamo aspettando”, scrive Silvio. Stesso pensiero quello di Serena: “Vi ho aspettato per giorni, mesi e anni”.

Juventus, Di Maria continua a incantare

Ancora una volta a trascinare la Juventus ci pensa il talento di Angel Di Maria. Anche in Europa League, il giocatore argentino dimostra tutto il suo talento e la sua qualità: “Lo hanno paragonato a Dybala – scrive Mattia – spegnete la tv e cambiate sport. Questo è un giocatore spaziale”. Mentre Libanese commenta: “Per tenere Di Maria un altro anno in queste condizioni, sono disposto pure a regalare lo stipendio a Paredes”. E ancora: “Continuo a guardare il lancio di Di Maria. Vede cose che noi comuni mortali non vedremo mai”.