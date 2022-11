07-11-2022 20:48

La Juventus sembrava in crisi totale, eppure dopo i disastri nei gironi in Champions League e le polemiche sul gioco espresso da Allegri che ha passato i primi mesi della stagione 2022-2023 da potenziale esonerato ad ogni giornata, i bianconeri hanno iniziato una lenta risalita in campionato, vincendo gli ultimi quattro match e portandosi a casa uno scalpo pregiato, quello dell’Inter battuta allo Stadium nel recente derby d’Italia. E i giocatori della Vecchia Signora iniziano ad incassare i dividendi di questa luce riflessa.

La rinascita di Rabiot

Perché se è vero che la capolista Napoli è ancora lì, inscalfibile in vetta con 10 punti di distacco dai bianconeri, è anche vero che la Juve è a -4 dal Milan secondo in classifica. E, come dicevamo, la gestione Allegri sta regalando nuova linfa a giocatori parecchio sottovalutati, se non ostracizzati dai tifosi, ad inizio stagione. È il caso di Adrien Rabiot, che ci ricordiamo protagonista di un tira e molla nel calciomercato estivo, con la madre e procuratrice Veronique Rabiot che fece saltare il trasferimento al Manchester United, con sommo scoramento di una base juventina che avrebbe preferito che il francese facesse le valigie e sbarcasse verso altri lidi dopo un rendimento non esaltante (zero reti nella stagione precedente, a fronte di 45 presenze tra campionato e coppe).

Ed invece il centrocampista sembra essere rinato. Il pupillo di Allegri intanto ha siglato una delle 3 reti messe a segno ad oggi in Serie A (5 se contiamo anche l’Europa) contro l’Inter, e secondo Opta quest’ultimo gol inserisce il 27enne nel podio dei tre centrocampisti di origine francese che hanno segnato all’Inter, precisamente al terzo posto dietro Zinedine Zidane ed il capolista Michel Platini.

La Premier sulle tracce di Rabiot

Ergo, Rabiot (che risulta quasi sempre titolare con Allegri) sta tornando anche a calamitare le attenzione del mercato estero. Indiscrezioni della Gazzetta dello Sport danno il centrocampista – in scadenza di contratto a giugno 2023 – nel mirino di due inglesi, in particolare Chelsea e Liverpool. Sempre secondo il quotidiano la dirigenza proverà invece a strappare un rinnovo che sarebbe ben accolto da Allegri, che vorrebbe trattenere la sua pedina preferita: si cercherebbe di scongiurare l’eventuale partenza a parametro zero (così come era arrivato a Torino con un quadriennale iniziato nel 2019), ma si capisce che si rischia un altro duello di nervi tra Arrivabene e Cherubini da una parte e Veronique Rabiot dall’altra.

Anche Vlahovic finito nelle indiscrezioni del calciomercato

Ma non c’è solo il centrocampista francese ad attrarre gli interessi del calciomercato. L’altro giocatore che potrebbe diventare oggetto di contesa è Dusan Vlahovic, il cui nome sta rimbalzando nei media di settore per via della pista che lo condurrebbe al Manchester United. O meglio, il club di Premier League sta avviando un casting per sostituire un Cristiano Ronaldo sempre più in rotta di collisione con la squadra di Erik ten Hag. Il portoghese potrebbe lasciare i Reds già dopo il Mondiale e in occasione della finestra di mercato di gennaio, ma più verosimilmente si parla di un divorzio a fine stagione, che rappresenta ad ora la prospettiva più concreta.

Vlahovic è uno dei potenziali sostituti, assieme ad altri nomi come quello di Benjamin Sesko (dal Lipsia) o Cody Gakpo (PSV Eindhoven). Il serbo resta comunque una delle opzioni più in vista, con la Juventus che al momento non intende di privarsi della propria punta d’attacco, in contratto sino al 2026. Ma da qui alla prossima sessione estiva di calciomercato la situazione resterà comunque fluida.