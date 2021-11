Juventus, Danilo: "Ritiro? Tanta confusione sulla notizia"

01-11-2021 15:14

In vista del match della Juventus contro lo Zenit in Champions League, Danilo è intervenuto in conferenza stampa: “Ritiro? Si è fatta tanta confusione su questa notizia. Capiamo il momento che stiamo vivendo e dobbiamo dare tutti qualcosa in più per la Juve. Il nostro obiettivo è riprenderci subito. Stare di più insieme per parlare di calcio e dei nostri obiettivi è giusto”.

La Juve in Champions deve riscattarsi: “Siamo uniti e ora dobbiamo solo pensare a vincere domani e fare una grande partita per noi e i nostri tifosi. La Champions League è un nostro obiettivo. Abbiamo la qualità e l’esperienza. Andare avanti in Europa deve essere un nostro obiettivo. Differenze tra campionato e Champions? Non devono esserci. Dobbiamo mantenere una linearità nelle prestazioni. Questo è il passo in avanti importante per migliorare e rialzarci”, ha concluso Danilo.

