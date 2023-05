Juventus, definiti compensi, staff e competenze di Giuntoli: si aspetta solo il via libera 

Secondo La Stampa il direttore sportivo del Napoli avrebbe già detto sì ai bianconeri: con lui anche due collaboratori oggi in azzurro. Saranno loro a ricostruire i bianconeri.

09-05-2023 12:40

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È tutto pronto per Cristiano Giuntoli alla Juventus. Secondo La Stampa il direttore sportivo del Napoli neo-campione d’Italia sarà l’uomo incaricato di ricostruire la squadra bianconera: Giuntoli ha già incontrato il dirigente juventino Francesco Calvo, l’accordo è definito e mancano soltanto gli ultimi dettagli.

Giuntoli prossimo direttore sportivo della Juventus

A fine stagione Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli per diventare il direttore sportivo della Juventus. Lo scrive La Stampa, quotidiano che appartiene alla famiglia Agnelli, secondo cui il d.s. che ha costruito la squadra appena laureatasi campione d’Italia è ormai pronto a trasferirsi a Torino.

Il Chief Football Officer bianconero Francesco Calvo ha già incontrato Giuntoli, tra le parti c’è accordo su tutta la linea, dagli stipendi allo staff: con Giuntoli, infatti, migreranno a Torino anche i due collaboratori storici del d.s. del Napoli, Pompilio e Stefanelli.

Giuntoli ha già salutato il Napoli

Giuntoli ha ancora un contratto di un anno con il Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di trattenere controvoglia il suo braccio destro. Giuntoli, di fatto, ha anche già dato l’addio alla piazza: “Napoli è in buone mani, con De Laurentiis continuerà a vincere”, ha detto al pubblico del Maradona che lo osannava durante la festa scudetto seguita domenica alla vittoria della squadra di Spalletti sulla Fiorentina. Il sostituto di Giuntoli a Napoli dovrebbe essere Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli.

Juventus, Giuntoli l’uomo della ricostruzione

Perché la Juventus vuole Giuntoli? Dopo aver adottato per anni una politica di (pesanti) ingaggi a parametro zero, spesso di giocatori in là con l’età, i vertici bianconeri vogliono voltare pagina, abbattendo il monte ingaggi e puntando su giocatori giovani e di talento, politica da cui Giuntoli ha tratto il massimo proprio nella sua ultima stagione al Napoli.

Una svolta dettata dalla situazione finanziaria del club, dalla volontà della proprietà Elkann di non procedere a nuove ricapitalizzazioni e anche dalla giustizia sportiva: senza il fascino e i ricavi delle coppe europee sarà difficile infatti attrarre top player già affermati. I bianconeri lavorano per ricostruire: toccherà a Giuntoli sistemare le fondamenta della Juventus del futuro.