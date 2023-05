Napoli, l’eredità di Giuntoli: i nomi bloccati per il prossimo mercato

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è stato uno degli artefici della vittoria dello scudetto ma potrebbe lasciare il club azzurro a fine stagione ma il mercato è già in moto

08-05-2023 13:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Napoli prepara il futuro. Archiviato il campionato con la vittoria dello scudetto, le ultime gare di serie A per la squadra di Spalletti serviranno solo come passerella finale, magari per dare spazio a giocatori che in questa stagione hanno giocato di meno e che proveranno a mettersi in mostra in vista del prossimo anno. Si comincia dunque a programmare la prossima stagione non senza delle grosse incognite a partire da Cristiano Giuntoli.

Napoli, Giuntoli al passo d’addio: i possibili sostituti

La sensazione molto forte è quella di un possibile addio di Cristiano Giuntoli al Napoli. Dopo 8 anni il direttore sportivo sembra essere riuscito a guadagnarsi i complimenti di tutti costruendo senza risorse infinite una squadra non solo in grado di vincere il campionato, ma di dominarlo. Doti che non sono passate inosservate e che hanno reso il dirigente del Napoli molto appetito sul mercato, a cominciare dalla Juventus che cerca una figura dalla quale ripartire e ricostruire. Anche nel corso della festa scudetto, Giuntoli non si è sbottonato sul suo futuro ma ha lasciato la sensazione di un addio imminente.

Il presidente De Laurentiis non vuole lasciarsi sorprendere e pensa già a delle possibili alternative. Secondo quanto riportato da SportItalia, il presidente azzurro avrebbe già bloccato da mesi il suo successo individuato in Pietro Accardi ora all’Empoli. Un profilo che sembra essere perfettamente in linea con i parametri del club che cerca un profilo giovane e capace di pensare fuori dagli schemi di mercato.

Napoli, l’eredità di Giuntoli sul mercato

Nel corso degli ultimi mesi però Cristiano Giuntoli non è rimasto semplicemente a guardare ma ha cominciato a programmare la prossima finestra di mercato. La strategia del club, nonostante la vittoria dello scudetto, non sembra poter cambiare con la ricerca di profili giovani, con ingaggi abbordabili e gradi margini di miglioramento. Il direttore sportivo azzurro avrebbe da mesi messo gli occhi su due talenti del calcio turco, entrambi del Fenernahce: si tratta di Ferdi Kadioglu (centrocampista classe 1999) e di Arda Guler (centrocampista classe 2005).

Napoli, le prospettive di mercato per l’attacco

Il prossimo mercato del Napoli però potrebbe dipendere solo in parte dal lavoro di preparazione fatto da Cristiano Giuntoli. Tutto potrebbe cambiare anche in vista dei movimenti di mercato in uscita, i giocatori del Napoli si sono messi in grande evidenza in questa stagione e in estate partirà l’assalto ai big come Kim e Osimhen, soprattutto. In caso di cessioni eccellenti, il club deve trovare le risposte giuste. In attacco il nome più gettonato resta quello di Hojlund dell’Atalanta, giocatore che in questa stagione ha fatto vedere solo in parte il suo potenziale. Sulla fascia sinistra piace invece Adama Traorè, giocatore spagnolo di origini maliane. Mentre a centrocampo il sogno resta Koopmeiners sempre dall’Atalanta.