Napoli, Spalletti-De Laurentiis: il grande freddo. Tutti gli scenari

Luciano Spalletti, dopo aver conquistato il titolo con il Napoli, ora non esclude la possibilità di un addio: il tecnico non avrebbe gradito la mossa del presidente De Laurentiis

08-05-2023 09:30

Scudetto conquistato e ora tutto da rifare. In casa Napoli si comincia a pensare al futuro dopo la conquista del terzo titolo nella storia del club ma il futuro sembra molto meno delineato di quanto si possa pensare a cominciare dalla posizione di Luciano Spalletti.

Napoli, il gelo tra De Laurentiis e Spalletti

Aurelio De Laurentiis non vuole separarsi da Luciano Spalletti, l’allenatore che ha portato il terzo scudetto al Napoli e il primo della gestione del presidente romano. Ma i presupposti non sono dei migliori. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il tecnico toscano non ha gradito la decisione del club di inviargli via per la nota dell’opzione sul suo contratto già esercitata, e pur avendo appezzato la lettera del presidente avrebbe voluto avere un confronto diretto con De Laurentiis per programmare insieme le prossime mosse. Lo stesso tecnico toscano nelle sue dichiarazioni dopo la gara con la Fiorentina è sembrato molto diplomatico senza sbilanciarsi troppo né in una direzione né nell’altra.

Spalletti: le big europee pronte a lanciarsi sul toscano

La stagione del Napoli ha avuto ampia risonanza anche all’estero ed è indubbio che il lavoro del tecnico toscano sia diventato motivo di attenzione da parte di tante big internazionali. Luciano Spalletti ha dimostrato a Napoli di poter essere un vincente anche alla guida di una squadra che ad inizio stagione nessuna dava come pretendente allo scudetto. Per questo motivo sulle sue tracce si muovono le big d’Europa a cominciare dal PSG che cerca la scintilla per realizzare i sogni che sono rimasti fino a questo momento solo sulla carta. Ma grande attenzione anche al Tottenham e al Chelsea, due squadre che hanno investito molto ma che vengono da stagioni confuse e deludenti.

Il Napoli si cautela: tre nomi per il dopo Spalletti

Anche il Napoli comincia a fare i compiti a casa e pensa al futuro. Non sarà di certo semplice riuscire a sostituire un tecnico come Spalletti che in sole due stagioni è entrato nella storia del club e nel cuore dei tifosi. Ma la società del presidente De Laurentiis comincia a pensare anche a questa possibilità. La lista dei nomi comincia con Antonio Conte, reduce dalla difficile esperienza al Tottenham e con la voglia di tornare in Italia, ma ingaggio e richieste di mercato potrebbero essere un problema importante. Il club azzurro potrebbe dunque spostarsi su allenatori in rampa di lancio come De Zerbi, autore di una stagione fantastica con il Brighton, o come Vincenzo Italiano capace di portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference League.