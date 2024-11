Juventus, Douglas Luiz spiazza tutti: la mossa del brasiliano cambia le carte in tavola

Finora quattro mesi da incubo a Torino per Douglas Luiz, messo anche ko da un infortunio. Il brasiliano è diventato un caso ma ha un asso nella manica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Può un calciatore costato più di 50 milioni essere bocciato dopo soli quattro mesi? Il riferimento è a Douglas Luiz e al suo complicato ambientamento in Italia: le ultime voci di mercato non escludono che il brasiliano arrivato dall’Aston Villa possa lasciare la Juventus già a gennaio.

Juventus: i numeri del flop di Douglas Luiz

Quello che doveva essere il fiore all’occhiello della campagna estiva di rafforzamento condotta da Giuntoli, si è invece fin qui rivelato un fragoroso flop. In campionato Douglas Luiz è partito titolare solamente due volte (contro l’Empoli e la Lazio) per un totale 268′ sul rettangolo verde; solo 44 i minuti accumulati in Champions League: il sudamericano, approdato ai piedi della Mole in compagnia della fidanzata-calciatrice e influencer Alisha Lehmann, proprio non è riuscito a conquistare Thiago Motta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come se non bastasse, un infortunio muscolare, che è diventato un vero e proprio caso, lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite complicando ulteriormente il suo già difficile ambientamento alla Continassa.

Mercato in fermento: il brasiliano via già a gennaio?

I rumours si rincorrono, diventano sempre più frequenti, alimentano le chiacchiere da bar. Da più parti filtra l’ipotesi che, al cospetto di un’offerta ritenuta congrua, la Juventus possa decidere di liberarsi di Douglas Luiz già alla riapertura del mercato di gennaio. E sarebbe uno scenario clamoroso, visto l’investimento da oltre 50 milioni di euro sostenuto in estate. Non mancano fonti che indicano che sia lo stesso giocatore a voler cambiare aria, anche a costo di vivere a distanza la relazione con Alisha. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato invernale dei bianconeri.

Il brasiliano potrebbe non essere il solo a dover fare le valigie: lo stesso discorso, infatti, vale anche per Fagioli. Per Nicolò questa sarebbe dovuta essere la stagione del riscatto e della consacrazione dopo la squalifica nell’ambito della vicenda scommesse, ma il suo rendimento si è rivelato fino a questo momento altalenante.

I precedenti alla Juve e la volontà di Douglas Luiz

TuttoSport cita altri top player del recente passato bianconero come Nedved e Zidane che hanno impiegato un bel po’ di tempo prima di ingranare. Ecco, la speranza di Douglas Luiz è di riuscire a emulare i campionissimi che hanno scritto la storia della Juventus.