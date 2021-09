Juventus, ecco il vero ostacolo per il rinnovo di Paulo Dybala

Continua a tenere banco la trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. La Joya, in campo con la fascia di capitano al braccio nella sconfitta contro l’Empoli all’Allianz Stadium, è ormai da mesi immerso in una difficile negoziazione con la Juve per ottenere il miglior contratto possibile, mentre i bianconeri fanno muro e non sembrano inclini ad assecondare il toto la volontà dell’argentino, nonostante la voglia di farne il nuovo simbolo bianconero. L’ostacolo per il rinnovo del numero 10, come rivela il Corriere dello Sport, sembra essere stato individuato nel difensore Matthjis de Ligt.

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, de Ligt è diventato il calciatore più pagato di tutta la rosa bianconera coi suoi 12 milioni di euro a stagione. Questo rappresenta un problema per la Juve, impegnata in una difficile operazione di riduzione dei costi e di contenimento del monte ingaggi, in quanto i rappresentanti della Joya chiedono per il proprio assistito uno stipendio identico a quello dell’olandese, a sottolineare l’importanza di Dybala nel nuovo corso.

Questa richiesta è davvero molto lontana dall’offerta della Juventus, che si attesta intorno ai 9 milioni di euro bonus compresi. Ora resta solamente una cosa da fare: che entrambe le parti in causa si vengano incontro, altrimenti la volontà di proseguire insieme non sarà più abbastanza. In tutto ciò potrebbe essere decisiva lav volontà del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, deciso ad affidare a Dybala le chiavi della squadra. Una sua parola, in un senso o nell’altro, potrebbe far compiere il passo decisivo alla trattativa. Le parti si incontreranno di nuovo a breve, per scongiurare il rischio di far scadere il contratto nel 2022, cosa che per il club torinese sarebbe a dir poco sanguinosa.

OMNISPORT | 05-09-2021 20:00