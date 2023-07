Juventus, Elkann e l'intervista da autogol: la rabbia dei tifosi sul web

L'intervista del n.1 di Exor e Gedi per i 100 anni di proprietà degli Agnelli scatena la reazione avvelenata dei tifosi sui social

23-07-2023 11:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non è piaciuta. John Elkann sperava forse di chiamare a raccolta l’orgoglio Juve con l’intervista concessa alla Stampa per il centenario di famiglia, i 100 anni di proprietà del club bianconero che cadono domani ma non ha fatto i conti con lo scetticismo e l’amarezza del popolo juventino, provato dopo anni senza successi importanti e inacidito dopo l’ultima traumatica stagione, tra processi, penalizzazioni e umiliazioni.

Elkann parla di Juve che risolve i problemi

C’è un passaggio in particolare che ha fatto arrabbiare i tifosi, ovvero questo: “C’è chi pensa che la Juventus sia il problema del calcio italiano. Al contrario: è parte della soluzione. Ne è da sempre l’ossatura. Ha dato la struttura alle nazionali che hanno vinto i titoli mondiali. E sul piano economico con le operazioni di mercato ha speso mezzo miliardo di euro negli ultimi anni per acquistare giocatori in Italia, contribuendo in modo significativo a sostenere i bilanci delle squadre di Serie A e serie minori”.

I tifosi della Juve replicano a John Elkann

Fioccano le reazioni sul web e i più critici sono proprio i fan di Madama: “Lui invece è sicuramente il problema della Juve” oppure: “A me pare che John Elkann abbia uno scritto da ripetere a ogni intervista. Come un automa gestito da una deficenza artificiale che non capisce nulla di pallone ma solo di bisness e strategia aziendale” e poi: “L’avverbio “sempre” cancelliamolo perché la narrazione di Elkann appare stonata rispetto a recenti vicende della Juve conclusesi in sedi diverse da quelle sportive”

C’è chi scrive: “Strano, è la prima volta che dice una cosa simile. Si dev’essere incantato il disco! Aaaa Gión, dicci qualcosa di nuovo!” e ancora, con riferimento a Giuntoli indicato come grande acquisto: “Quindi ? Esattamente cosa ha intenzione di fare ? Per caso ( forse ci è sfuggito) ha dato a Giuntoli una super bacchetta magica che gli conferisce poteri sovrannaturali in grado di risolvere le difficoltà della Juve? In primis giocare la Champions conquistata su campo?” e anche: “Senza una copertura politica e senza alleanza con altri club da soli non possiamo lottare contro i mulini al vento”.

I fan rimproverano a Elkann di non aver difeso la Juve

Il web è scatenato: “Se la soluzione è la continuità del metodo Juventus ( che di fatto ha gestito e continua a gestire il calcio italiano) aspettiamoci di passare da terzo/quarto campionato europeo in ordine di importanza a settimo/ottavo nel giro di pochi anni!” e poi: “Tutto molto bello a parole, poi però quando si tratta di difendere la società, anche solo con un comunicato, scompare..” e poi: “Avrebbe difeso la Juventus in tutte le sedi e abbiamo visto com’è andata a finire. Venda la società perché ha tradito noi tifosi due volte”.

I tifosi non perdonano niente: “preso a schiaffi a destra e manca da tutti anziché arrabbiarsi come una bestia continua a ripetere che la Juventus è parte della soluzione! bah!” e infine: “Sempre le solite banalità, trite e ritrite. JE non sa nemmeno il colore della maglia della Juventus”