Juventus, vittoria e Vlahovic ritrovato ma sui social fa discutere il gesto di Ceesay

La Juventus ritrova il successo in campionato battendo il Lecce, Vlahovic ritrova il gol e l’applauso dei tifosi ma sui social fa discutere il gesto di Ceesay ad imitare Lukaku

03-05-2023 20:05

La Juventus torna alla vittoria. La squadra di Massimiliano Allegri conquista i tre punti contro il Lecce all’Allianz Stadium e rilancia la sua corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Torna al gol anche Dusan Vlahovic, dopo un periodo negativo. Sui social però tiene banco il caso Ceesay con l’esultanza alla Lukaku dopo il gol del momentaneo pareggio.

Juventus-Lecce: il gesto di Ceesay scatena la polemica

Dopo il vantaggio della Juventus con Paredes, nel primo tempo arriva il momentaneo pareggio del Lecce con Ceesay. Il giocatore cambiano decide di replicare l’esultanza di Lukaku proprio a Torino e la cosa non passa inosservata sui social dove i tifosi si dividono. A lanciare il tema è il giornalista Giovanni Capuano: “I casi sono due o questo gesto non è punibile con l’ammonizione oppure dopo Lukaku è stata data indicazione di non ammonire. Di sicuro gli arbitri stanno facendo il contrario di quanto detto dal loro presidente nella prima uscita pubblica”. E sui socia si scena subito la polemica: “Lukaku ha fatto scuola, esultanza del c…o direi”, scrive RV. Mentre El Pento commenta: “Ormai le regole sono diventate consigli”. Massimo attacca il calciatore: “Questa è una provocazione. Nessuno lo aveva neanche fischiato”.

Rivivi la gara tra Juventus e Lecce e guarda gli highlitghts

Juventus, infortunio per De Sciglio ma c’è chi esulta

Sui social, si sa, c’è spesso spazio anche per parole poco edificanti. Capita in occasione dell’infortunio di Mattia De Sciglio, che esce in barella nel primo tempo (dopo la gara arriva la notizia che si tratta della rottura del legamento crociato). Se la gran parte dei tifosi bianconeri si augura che non si tratti di nulla di grave, c’è addirittura chi lo considera come una cosa positiva: “Non è una brutta notizia”, scrive Ciccio. Andrea commenta: “L’unico modo per non vederlo in campo”. E la gran parte dei tifosi se la prende con la società: “Incedibile che a un giocatore così fragile sia stato rinnovato il contratto fino al 2025. Come buttare via i soldi” e ancora: “La sfortuna ha sancito stasera il rinovo di contratto più sbagliato della storia juventina”.

Vlahovic in gol: prima le accuse poi la gioia

Il gol di Dusan Vlahovic viene festeggiato doppiamente dai tifosi della Juventus, non solo perché riporta in vantaggio i bianconeri ma anche perché permette al serbo di sbloccarsi dopo una lunga astinenza dal gol. Sui social i tifosi passano dalle accuse alla gioia, dopo la prima mezz’ora infatti erano stati in tanti i tifosi ad accusare il serbo per il suo atteggiamento in campo prima di fare immediatamente retromarcia dopo il gol: “Finalmente Dusan”, scrive Gabriele a sintetizzare i sentimenti di tanti tifosi bianconeri. Decoder invece esprime una certa incredulità: “Strano che non l’abbiano annullato”.

Juventus, anche Danilo fa arrabbiare i tifosi

Tra le note più positive di questa stagione della Juventus, c’è senza dubbio Danilo. Il difensore bianconero è stato un punto di riferimento non solo dal punto di vista tecnico ma anche di leadership nello spogliatoio. Nelle ultime settimane anche il brasiliano ha commesso delle disattenzioni e sui social i tifosi non sembrano in vena di perdono: “E’ il secondo rigore consecutivo che ha procurato. Anche basta”. C’è chi dimostra preoccupazione: “Due rigore in due partite, Danilo non ti ci mettere anche tu”. E Riccardo è ancora più negativo: “Danilo da due mesi sta giocando per gli altri”.