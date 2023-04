L'Inter batte i bianconeri 1-0 grazie al gol di Dimarco, il web bianconero si scatena e punta il dito contro le scelte di Max Allegri

26-04-2023 23:18

Un primo tempo praticamente buttato via, un secondo tempo che prometteva tempesta, ma che non ha fatto nemmeno piovere. Anzi, Onana ha avuto più da fare nel primo tempo che nella ripresa: il destro di Kostic è stata infatti l’unica occasione in cui la Juventus ha messo realmente paura all’Inter. I nerazzurri accedono dunque alla finale di Coppa Italia, dove incontreranno una tra Fiorentina e Cremonese. Per la Juve sfuma dunque un altro obiettivo stagionale: restano l’Europa League ed il piazzamento Champions, al netto di quanto diranno i vari tribunali nei prossimi mesi.

Inter-Juventus 1-0: la cronaca della partita

Juve, scelte tecniche sotto accusa

Primo tempo buttato via, da parte della Juventus, per un semplice motivo di ordine tattico: senza una prima punta di ruolo, lanciare palloni lunghi era praticamente inutile. Ed il centrocampo bianconero non è mai riuscito a palleggiare con lucidità, sia per l’aggressività interista, sia per una oggettiva incapacità tecnica. Manovra dunque involuta, che si appoggiava sul solo volenteroso Kostic, alter ego del fantasma di De Sciglio a destra. Nel secondo tempo, con il passaggio al 4-3-3, la squadra di Allegri è stata sicuramente meglio in campo, ma non ha mai impensierito la porta di Onana.

Allegri nel mirino dei tifosi della Juve

E proprio le scelte del tecnico, manco a dirlo, rappresentano l’obiettivo principale delle critiche che piovono dal web bianconero, letteralmente furioso per il modo in cui la Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia. Massimiliano sintetizza il pensiero dei tifosi: “Allegri farebbe anche rivalutare la corazzata potemkin a Fantozzi… Che schifo di gioco, che formazione che ha schierato, è fuori di senno!”. E la sintesi aggiunge: “Buona partita della Juve , dirà qualche spostato…. Nelle Ultime 9 partite, la Juve intervalla zero gol a max 1 gol. In qualsiasi torneo europeo che conta nemmeno l’ ultima in classifica di ogni competizione ha la stessa miseria realizzativa. Sono record anche questi. #allegriout”.

I tifosi della Juve non ci stanno

Anche Luca sottolinea la stessa cosa: “Nemmeno la voglia di pareggiarla, non dico di vincerla, ma almeno la voglia di pareggiarla PD!! Purtroppo siamo solo noi tifosi quelli che ci tengono e che si incazzano, a differenza di quelli in campo che tanto a loro non cambia niente, i soldini li prendono lo stesso. Imbarazzanti, specie quel mister in panchina con quella formazione iniziale”. Danilo invece estende il campo delle responsabilità: “O esonerate Allegri o seriamente qua bisogna far qualcosa per cacciarlo via. Non è possibile essere ostaggi di questo soggetto che ci ha ridotto in questo stato. Società vergognosa”. Allo stesso modo Riccardo: “Se fosse finita 4-0 (come era giusto che finisse) sarebbe stato più dignitoso. Mamma mia che pena, questa partita l’ha persa Massimiliano Allegri. (Oltre i giocatori) L’apice ahimè non è stato ancora toccato”.

Il web bianconero è un coro di voci indignate

Il coro è unanime su tutto il web bianconero, come si evice dal commento di Francesco: “Innanzitutto c è da fare i complimenti ai ragazzi.. anche oggi abbiamo perso: non è assolutamente facile mantenere questa media..E Allegri ride“. Marcello ci mette la sua: “Ennesima dimostrazione che non abbiamo carattere, non abbiamo un gioco, non abbiamo idee e soprattutto… non abbiamo un allenatore!!!”. Mentre Giuseppe proprio non si capacita: “Io davvero non capisco cosa si aspetta per cambiare l’imbarazzante, orrida, e umiliante guida tecnica di questa squadra. Che questi scempi non li merita, nè soprattutto li meritano i tifosi”. E Alberto conclude con amarezza: “Una semifinale di Coppa Italia praticamente non giocata che non ci meritavamo di vedere finire così in basso”.