Juventus, i tifosi contro l’Inter-nazionale: nel mirino l’elogio di Barella e Davids in versione nerazzurra

La nazionale di Luciano Spalletti si affida al blocco Inter e non come storicamente avvenuto a quello Juventus: nel mirino dei tifosi bianconeri gli articoli della Gazzetta e le scelte della Lega Serie A

In molti l’hanno definita “Inter-nazionale”: l’Italia di Luciano Spalletti che ha vinto al debutto agli Europei contro l’Albania ha ovviamente forti tinte nerazzurre. Tanti i giocatori arrivano dalla squadra che ha vinto lo scudetto con Bastoni e Barella che hanno anche messo la doppia ciliegina con i gol che sono valsi la vittoria all’esordio.

Barella, Bastoni e il blocco Inter

Come spesso capita è la squadra migliore a mandare in nazionale il maggior numero di giocatori. E in questa edizione l’Italia di Luciano Spalletti si affida a un blocco di giocatori nerazzurri molto importante con Dimarco, Bastoni, Barella e Frattesi tra quelli che hanno avuto subito un impatto (nel caso dell’esterno non proprio fortunato a dire il vero, ndr). E’ un cambio netto rispetto al passato con la Juventus che è sempre stata la spina dorsale anche della nazionale come accaduto anche agli Europei del 2021 con Bonucci e Chiellini a fare da leader indiscussi di quella squadra.

Gli elogi della Gazzetta a Barella

I tifosi della Juventus sembrano aver “accusato” questo repentino passaggio di consegne. Ad alzare il livello della frustrazione ci pensa anche un articolo della Gazzetta dello Sport che nella sua versione online celebra il talento di Barella (che ha ricevuto complimenti anche in Spagna e Francia, ndr) con un articolo intitolato “C’era un bimbo che non tirava mai e scriveva i sogni su un foglio: Barella oggi trascina l’Italia”.

Un elogio che sembra proprio non andare giù ai fan bianconero che da tempo lanciamo strali contro il principale giornale sportivo italiano e che anche in questa circostanza non si tirano indietro: “A quando la santità?” scrive con ironia Roslom e sono tanti i tenori di questo tipo.

L’attacco contro la Lega Serie A

I tifosi della Juventus però non si fermano né all’Inter-nazionale né agli elogi a Barella e anche una foto si può trasformare in un motivo di polemica. Stavolta non c’entra niente la Gazzetta dello Sport ma il mirino si sposta sulla Lega Serie A e una serie di post “omaggio” che sono stati pubblicati negli ultimi giorni. Nel mirino della tifoseria della Vecchia Signora in particolare è finito quello dedicato a Edgar Davids con il “Pitbull” che è stato però presentato in maglia Inter (pure a fronte di un’esperienza molto breve e poco fortunata a Milano) mentre l’idolo bianconero Alex Del Piero è in tenuta Italia. “Ovviamente viene ricordato per le 14 apparizioni con l’Inter e non per le 159 partite con la maglia della Juventus”, dice Daniele e ancora: “Siete di una pochezza imbarazzante”.