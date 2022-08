Juventus, il colpo Paredes è sempre più vicino. Trattativa ai dettagli

25-08-2022 22:14

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato. E sta per arrivare un nuovo colpo importante a centrocampo, con Leandro Paredes sempre più vicino alla maglia bianconera.

Juventus, arriva un nuovo colpo

Manca ancora qualche giorno alla fine della sessione estiva del mercato e dopo l’infortunio di Paul Pogba in casa Juventus c’era la necessità di prendere un nuovo centrocampista. Il nome caldo era da tempo quello di Paredes e la trattativa con il Paris Saint-Germain è ormai ai dettagli.

Come riportato infatti da Sky, i bianconeri sono in prossimità di chiudere per il centrocampista argentino ex Roma. Gli ultimi contatti con il club francese sono stati positivi e il giocatore è così a un passo dal ritorno nel campionato italiano.

La prima scelta dei bianconeri

In casa Juventus c’erano pochi dubbi su quale calciatore andare a prendere per rinforzare il proprio pacchetto a centrocampo. Un giocatore diverso, Paredes, rispetto a quelli presenti in rosa come Manuel Locatelli e Denis Zakaria, che giocano più da mezzala.

L’argentino è invece un regista puro, la prima scelta di Massimiliano Allegri. Restano ora di limare gli ultimi dettagli, ma il trasferimento dal PSG è ormai cosa fatta e già domenica Paredes potrebbe essere a Torino, qualche ora dopo il match fra i bianconeri e la Roma.

Juventus, obiettivo quasi raggiunto

I bianconeri vogliono essere più completi possibili in questa stagione dove non potranno lottare soltanto per il quarto posto. Dopo qualche infortunio di troppo è arrivato Arkadiusz Milik, ex Napoli, come rinforzo in attacco e vice Vlahovic mollando così la pista che portava a Memphis Depay.

Paredes arriverà in bianconero, dove di fatto percepirà lo stesso ingaggio del PSG, ovvero sette milioni e mezzo. Sul campo sarà subito fondamentale per lo schieramento di Allegri, con l’intenzione da regista di far partire il nuovo ciclo della Juventus.