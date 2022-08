25-08-2022 11:28

La Juventus sta per concludere il suo mercato estivo. La trattativa con Arkadiusz Milik è arrivata alla classica fumata bianca, ora si punta a chiudere con il PSG per Leandro Paredes con un doppio sacrificio che non piacerà a tutti.

Juventus, alla fine l’ha spuntata Milik: è il vice Vlahovic

Ormai non ci sono più dubbi: Arkadiusz Milik è stato scelto come vice di Dusan Vlahovic. Il lungo tira e molla con Memphis Depay ha stancato la società bianconera che, alla fine, ha virato sull’ex attaccante del Napoli.

Il nuovo attaccante bianconero è atteso a Torino per iniziare la sua nuova avventura con la casacca della Juventus. Trovato l’accordo anche con l’O.Marsiglia (si parla di un prestito oneroso a due milioni di euro e obbligo di riscatto a otto milioni). L’ex Napoli, classe 1994, dovrebbe percepire uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro annuali.

Juventus, due sacrifici importanti per avere Paredes

Conclusa la trattativa lampo per Arkadiusz Milik, la Juventus è ora concentrata sull’ultimo colpo di mercato: Leandro Paredes. L’argentino vuole solo la Juventus e il PSG pare pronto a trovare un accordo con la società bianconera.

Tuttavia, prima di formalizzare il tutto, la Juventus deve cedere qualche elemento in rosa. Causa stipendio elevato (cinque milioni di euro a stagione), Arthur non ha opzioni reali. Adrien Rabiot, naufragata la trattativa con il Manchester United, non se ne andrà, così come Denis Zakaria (Roma non interessata).

Juventus, a rischio la permanenza di Fagioli e Rovella

A questo punto la Juventus potrebbe essere costretta a privarsi di Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, i due classe 2001 attualmente nella rosa bianconera che tanto piacciono per le loro qualità (insieme a Fabio Miretti, classe 2003).

I tifosi della Juventus li vorrebbero in campo ma il rischio cessione (in prestito) è piuttosto alto. Tantissimi i club interessati: dal Monza alla Cremonese, passando per Sampdoria ed Empoli. Club in cui potrebbero giocare con continuità ma, ovviamente, rinunciando alla maglia della Juventus almeno per un altro anno. Scelta non facile.

