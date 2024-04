Juventus, il gesto di Giuntoli a Manna sugli spalti fa il giro del web

La Juventus torna al successo: al gol di Chiesa le telecamere hanno immortalato l'esultanza incontenibile di Giuntoli e Manna, prossimo ds azzurro

03-04-2024 09:33

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus torna a vincere in Coppa Italia con il 2-0 alla Lazio nell’andata della semifinale allo Stadium. Un successo liberatorio per tutti. Anche per i dirigenti in tribuna. Hanno fatto il giro del web le immagini dell’esultanza sfrenata di Giuntoli e Manna al gol di Chiesa. Già, Manna, che s’appresta – secondo le ultime indiscrezioni – a diventare il prossimo ds del Napoli.

Juventus-Lazio, l’esultanza di Giuntoli e Manna al gol dell’1-0

Molto più di un semplice gol. L’1-0 firmato Chiesa ha avuto il dolce sapore del riscatto. Della fine di un incubo durato tanto, troppo, tempo. Non sono stati solo i tifosi, che a fine primo tempo avevano fischiato la squadra di Allegri, a lasciarsi andare. Ma anche i dirigenti, per l’occasione versione ultras. Quando le telecamere hanno inquadrato lo spicchio di tribuna dello Stadium riservato ai massimi vertici della Signora, si sono imbattuti in un Giuntoli a dir poco scatenato e in un Manna altrettanto al settimo cielo, nonostante sia destinato a ‘indossare’ l’azzurro del Napoli.

Il gesto di Giuntoli a Manna: un tentativo per convincerlo a restare?

TuttoSport ricostruisce quanto successo in tribuna. Giuntoli ha abbracciato con veemenza il collega e braccio destro, mentre questi urlava per la gioia, prendendolo per il colletto. Quasi a dirgli: “Ma dove vai!”, scrive il quotidiano. E la scena, come spesso accade, è diventata virale sui social. Anche perché arrivata proprio nel giorno in cui il nome di Manna è stato accostato al Napoli. Sì, De Laurentiis ha scelto di ripartire dal giovane e rampante dirigente della Juventus, che ha avuto un ruolo centrale nel progetto della Next Gen bianconera. Interpellato sul vicenda prima dell’inizio della delicata sfida di Coppa Italia, Giuntoli ha preferito glissare: “Non commento indiscrezioni, parlo della partita”.

Manna verso il Napoli: partono gli sfottò dei tifosi della Juve

Immagini del genere non potevano non dividere i tifosi. I sostenitori della Juventus punzecchiano i rivali partenopei: “Il complesso di inferiorità del Napoli nei nostri confronti è talmente evidente che scelgono solo dirigenti gobbi più di noi”, commenta ‘Juve a Tre Stelle’. “Esultanza sobria di Manna… suggerisco un po’ di Maalox ad ADL” ironizza Moonwalker. “Non fatela vedere a DeLa, altrimenti Manna mi resta disoccupato il primo giorno” aggiunge Francesco. Intanto i tifosi del Napoli si dividono. “Ma che deve fare, è un tesserato Juve. Giuntoli a Napoli ha festeggiato uno scudetto giustamente, lo stesso Conte all’Inter dopo essere stato bandiera della Juve” sostiene Manuel. C’è, però, chi lo contesta per il suo legame con il club bianconero.