L’ex tecnico dell’Inter, oggi commentatore a Dazn, aveva definito Cassano superiore “per giocate pure” a Pinturicchio: su di lui si abbatte la mannaia del tifo social

07-03-2023 13:27

Antonio Cassano meglio di Alex Del Piero “per giocate pure”. La frase pronunciata da Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter oggi commentatore su Dazn, ha naturalmente scatenato la reazione inviperita dei tifosi della Juventus sui social network.

Stramaccioni e il paragone Cassano-Del Piero

Lanciato in tv dal ruolo di commentatore tecnico per la Rai durante gli ultimi Mondiali in Qatar, Andrea Stramaccioni è stato poi arruolato nel gruppo di “talent” di Dazn. E proprio sull’emittente streaming l’ex tecnico dell’Inter s’è lasciato andare a un paragone che ha scatenato una vera e propria bufera sul web da parte dei tifosi della Juventus. Per Stramaccioni, infatti, Antonio Cassano è stato superiore ad Alex Del Piero “per giocate pure”.

Per Stramaccioni Cassano migliore per “giocate pure”

L’accostamento tra Cassano e Del Piero ha fatto correre un brivido sulla schiena dei tifosi della Juventus. Tuttavia scorrendo i commenti rivolti a Stramaccioni sui social pare che in molti non abbiano compreso a fondo le parole del commentatore di Dazn. “Cassano l’ho respirato in due momenti, il primo nella Roma perché io ero al settore giovanile – racconta Stramaccioni – Il Cassano che arriva da Bari è qualcosa di incredibile. Noi abbiamo visto l’anno di Totti e Cassano punte, e nessuno dei due era punta… sparivano i palloni, facevano delle giocate che capivano veramente solo loro”.

“Ricordo quel 4-0 alla Juventus, non lo dico per campanilismo, in cui hanno prodotto una serie di giocate incredibili in coppia. E poi l’ho avuto da giocatore”, continua Stramaccioni. “Secondo me, per quello che ho visto con i miei occhi come giocate pure lo metto un gradino sopra a un’icona come Alex Del Piero. Dico come giocate, perché ho visto delle cose che non ho più visto”.

I tifosi della Juventus attaccano Stramaccioni

Stramaccioni, dunque, non intendeva definire Cassano più forte in assoluto di Del Piero: senza appellarsi al palmares (Coppa del Mondo compresa), anche solo la continuità di rendimento dello juventino nel corso della sua carriera rende questo paragone impossibile. I tifosi della Juventus, però, sui social non vanno troppo per il sottile.

“La domanda vera non è come mai Stramaccioni non alleni nessuna squadra. La domanda vera è come mai allenasse”, attacca Sassari68 su Twitter. “Stramaccioni la tua breve e poco gloriosa carriera si rispecchia tutta nel tuo paragone tra Del Piero e Cassano. Te e il calcio siete 2 pianeti distanti anni luce”, rincara la dose Simone. “Come allenatore puro metto Oronzo Canà dieci gradini sopra Stramaccioni”, ironizza Massimo citando il personaggio portato al cinema da Lino Banfi. “Poi ci si chiede perché la carriera di Stramaccioni è stata in ‘stile gambero’”, la stilettata di Francesco.