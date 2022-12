14-12-2022 23:54

Come spesso le accade, Dagospia, lancia un’indiscrezione che, se confermata avrebbe del clamoroso: John Elkann starebbe seriamente pensando all’uscita della Juventus dalla Borsa. I rumors circa questa possibilità si susseguono da tempo, ma la testata giornalistica di Roberto D’Agostino rivela anche le tempistiche per la mossa che, di fatto, porterebbe all’ennesima svolta per il club bianconero alle prese con l’inchiesta “Prisma”.

Juventus, Elkann si prepara all’uscita dalla Borsa

“Quando il clamore dell’inchiesta sui conti della Juve sarà scemato, la dirigenza della società, per ordine di John Elkann, dovrà procedere a un’OPA per l’uscita dalla Borsa. È la strada più rapida per sfilare i bilanci all’occhiuto controllo della Consob. […] sei mesi di tempo per procedere al delisting, […] Gianluca Ferrero, ha il compito di portare a galla tutti i documenti e le carte sulla mala gestio degli ultimi anni, by Andrea Agnelli”, così si sbilancia Dagospia sulla possibilità di delisting del club bianconero, quotato in borsa dall’ormai lontano 2001 e oggi sotto la lente degli inquirenti per l’inchiesta “Prisma”.

Juventus, Elkann a un bivio

Una decisione che, argomenta il sito di D’Agostino, metterà: “John Elkann davanti a un bivio: vendere la maggioranza delle quote oppure, come consigliano Alessandro Nasi (imprenditore e cugino di John e Lapo Elkann, ndr) e altri familiari, oppure aspettare tempi migliori, anche per evitare a tifosi e città un ulteriore trauma”. Insomma, la Juventus potrebbe presto essere venduta e le indiscrezioni circa una possibile clamorosa acquisizione da parte proprio dell’ex Presidente dimissionario, Andrea Agnelli, arrivare a concretizzarsi.

Che cos’è un’OPA?

Acronimo di Offerta Pubblica di Acquisto, con OPA si indica un’operazione di Borsa attraverso cui una persona fisica o giuridica dichiara agli azionisti di una società (in questo caso, la Juventus) di voler comprare i loro titoli a un prezzo superiore rispetto alla quotazione del momento. Un modo per acquisire o rafforzare il proprio controllo sulla società. Di fatto, acquistarla. Insomma, Elkann starebbe per vendere la Juventus.

Delisting, il precedente Roma

Esattamente quattro mesi fa, il 14 settembre 2022, in un contesto ovviamente differente da quello vissuto attualmente dalla Juventus, la Roma usciva ufficialmente dalla Borsa. I Friedkin, infatti, rilevando la totalità del titolo sfilarono la società da Piazza Affari dopo 22 anni dalla prima quotazione, diventando così proprietari al 100% delle quote della società giallorossa.