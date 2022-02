Per la Juve infortuni a catena, ma il colpevole per i tifosi è un ex

27-02-2022 08:19

La maledizione di Ramsey. I tifosi di calcio forse conoscono questa diceria che si è sparsa nel mondo del calcio qualche anno fa e che voleva che ogni volta il centrocampista, ai tempi all’Arsenal, andava a segno una celebrità moriva nel mondo. Ora i tifosi della Juventus accusano l’ex centrocampista di averci messo lo zampino nelle recenti sfortune.

Juventus: infortuni a catena

Ora però in casa Juventus sembra esserci una maledizione diversa, quella legata a una lunga lista di infortuni che non permette a Massimiliano Allegri di schierare la formazione migliore. Anche a Empoli è arrivato l’ennesimo problema con il nuovo acquisto Zakaria che è stato costretto a fermarsi nel corso del primo tempo per un problema muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco.

Juve e la maledizione di Ramsey

La “maledizione di Ramsey” è in realtà solo una coincidenza nata nel 2011 quando il centrocampista andò a segno contro il Manchester United e il giorno dopo i Marines americani uccisero Osama Bin Laden. Le coincidenze hanno la strana ambizione di ripetersi e nel tempo i gol di Ramsey sono stati ricollegati alle morte di David Bowie, Robin Williams, Paul Walker e Steve Jobs. Ovviamente non c’è nessuna correlazione anche perché dopo i suoi 4 gol con la maglia della Juve non è avvenuto niente di tutto questo.

Juve, i tifosi se la prendono ancora con Ramsey

Il periodo bianconero di Aaron Ramsey è stato spesso contrassegnato da infortunio del centrocampista gallese che ha avuto poche opportunità di giocare e negli ultimi mesi era diventato un vero e proprio bersaglio per i tifosi bianconero che sembravano accusarlo di ogni cosa andasse male. Nel mercato di gennaio però il calciatore si è accasato con i Ranges in Scozia ma nonostante questo i tifosi della Juventus se la prendono ancora con lui.

Dopo l’infortunio di Zakaria, il nome del centrocampista è entrato in tendenza su Twitter con messaggi di questo tipo: “Dopo McKennie e Kaio Jorge, si infortuna anche Zakaria. Aver profanato il sepolcro di Ramsey al J Medical ci costerà molto caro”, e “E’ Ramsey che ci manda le macumbe, andato via lui si sono spaccati tutti”, ed ancora: “Ramsey da Glasgow ci sta spaccando tutti i centrocampisti in rosa”.

