17-09-2022 14:56

Non è un momento semplice per la Juventus ma Massimiliano Allegri è conscio di ciò ed è convinto che col lavoro, il recupero di alcuni uomini e la giusta pazienza il trend bianconero si potrà invertire.

Juventus, Allegri risponde alle voci di un distacco con la squadra

Intanto però, l’allenatore livornese ha dovuto inevitabilmente fornire delle spiegazioni circa i tanti interrogativi sollevati dalla crisi che sta vivendo la Juventus, squadra che, a detta di alcuni, è parsa scostarsi dalle direttive del suo allenatore nelle ultime uscite.

“Una cosa di cui sono certo è che, come al solito, questi momenti c’è chi li vede negativi e chi come no. Se vinciamo io vedo l’area di miglioramento, quando perdiamo sarebbero facili da vedere. C’è solamente da fare, da giocare” ha affermato Allegri nella conferenza stampa della vigilia della gara col Monza.

“Sono sicuro perché la squadra sta bene. Anche la condizione fisica, dopo il gol preso nel primo tempo abbiamo ripreso a correre. Non abbiamo fatto un contrasto a metà campo e abbiamo preso il gol. Di questi tempi ne ho già passati, più ci piangiamo addosso e peggio è”.

Juventus ed infortuni, il parere di Allegri sugli errori commessi

Allegri ha poi discusso lungamente di un argomento piuttosto caldo in casa Juventus come quello degli infortuni ammettendo di aver commesso qualche errore ma difendendo, allo stesso tempo, la bontà del lavoro del suo staff.

“Ho fatto un report sugli infortuni: rispetto all’anno scorso abbiamo avuto 11 infortuni muscolari, l’anno scorso 10. Noi siamo sempre in discussione, sicuramente abbiamo sbagliato. Io sono il primo e sbaglio più degli altri. In questi momenti ci vuole molta lucidità. Se avessimo vinto col Benfica cosa si sarebbe detto? In questo momento dare spiegazioni non serve a niente. Non possiamo vedere tutto negativo, noi dobbiamo cercare di fine bene domani e poi dopo la sosta recupereremo alcuni giocatori. Quello che è negativo ora può essere positivo fra 20 giorni. Cerchiamo di darci una spiegazione sugli infortuni, ma sul fatto che lo staff lavori bene non ci sono dubbi”

A tal proposito poi, l’ex tecnico del Milan ha annunciato chi non sarà della partita col Monza e chi invece tornerà a vestire una maglia da titolare.

“Locatelli, Alex Sandro e Rabiot non ci sono. Tek c’è ma non è al massimo, gioca Perin. Di Maria rientrerà dal primo minuto, devo valutare se gioca Kean o Kostic. Abbiamo un po’ di cambi con dei ragazzi, poi devo decidere in difesa chi far giocare. Ritrovo il mio caro amico Galliani, assieme al presidente è sempre un piacere vederli”.

Questione esonero, Allegri professa fiducia

Allegri quindi ha affrontato infine anche il tema dell’esonero, uno scenario che, secondo molti, dopo il controverso pareggio con la Salernitana e il k.o. col Benfica ha cominciato a prendere seriamente corpo.

“Mi mancava il fatto di Allegri esonerato, era una mancanza che sentivo. Con la società parliamo di tutti i giorni, analizziamo. Io devo sempre delle spiegazioni alla società: sono io il responsabile ed […] è normale che i risultati giudicano il lavoro mio e dello staff. Direi comunque che bisogna essere fiduciosi, pensare a lavorare e a fare perché comunque possiamo solo che migliorare” ha chiosato con fare non particolarmente preoccupato un Allegri che, in ogni caso, per allontanare qualsiasi tipo di voce dovrà assolutamente fare risultato nei prossimi impegni ufficiali.