Il Mondiale è oramai alle spalle ma prima di rituffarci completamente nel campionato di serie A dovranno passare ancora dei giorni, due settimane per la precisione. Gli argomenti però in casa Juventus, in questo periodo di fermo, solo apparente, non mancano e non sono mancati. Così come le voci su un futuro che al momento appare abbastanza incerto da mille punti di vista. Ed è proprio qui che è lecito sognare per i tifosi. Un’accoppiata da sogno al timone della Juve del domani, come succedeva in campo sul finire del secolo scorso: Alessandro Del Piero da un lato e Zinedine Zidane dall’altro.

Juventus: Del Piero e Zidane insieme, perchè sognare si può

Da quando è scoppiata la grana dell’inchiesta Prisma sulla Juventus, con conseguente azzeramento della società e del Cda in campo ad Andrea Agnelli, le voci sul futuro della Vecchia Signora si accavallano di giorno in giorno. Se da un lato è ipotizzato, oltre che caldeggiato dallo stesso John Elkann un ritorno di Beppe Marotta, restano in sospeso altre questioni che vanno dalla scrivania al campo passando per la panchina.

Per una Juventus che va rigenerandosi sperando di azzerare del tutto i rischi di una nuova Calciopoli in tema di condanne sportive, il nome di Alessandro Del Piero per un restyling societario è stata avanzato da più parti. Così come nelle ultime ore stanno salendo le quote di un altro ritorno in grande stile, quello di Zinedine Zidane per la panchina. Una coppia magica che scatena la fantasia dei tifosi molto di più di Boniperti-Trapattoni, Moggi-Lippi e recentemente Marotta-Conte.

Del Piero a capo della Juventus: se non ora, quando

E’ stato il nome buono della prima ora subito dopo le dimissioni di Andrea Agnelli da presidente del Cda bianconero. Con lui è caduto l’ultimo ostacolo al ritorno in grande stile di Alessandro Del Piero alla Juve. Noti i dissapori con l’oramai ex presidente che di fatto mise fine in anticipo alla carriera di Pinturicchio con la Vecchia Signora. Del Piero non ha mai nascosto il suo amore per i colori bianconeri.

Da Del Piero messaggi di amore alla Juve. Per di più Alex nelle ore e nei giorni successivi al caos Juve derivato dall’inchiesta Prisma, non ha mai nascosto, nè nelle interviste, nè sui social, la sua disponibilità al ritorno da dirigente. L’ex storico capitano è sempre il profilo preferito e rappresenterebbe la figura ideale per tenere unito l’ambiente in questo difficile momento.

Del Piero vuole garanzie sui poteri alla Juve. Chiaro però che Pinturicchio prima di accettare voglia capire gli eventuali margini di operatività del suo ruolo insieme ad eventuali poteri decisionali. Insomma non una bandieruola da sventolare per rassicurare i tifosi ma qualcosa di più concreto che avvicini la figura di Maldini al Milan piuttosto che quella peraltro breve di Francesco Totti alla Roma di un paio di stagioni fa, solo di cornice.

Zidane al bivio: Francia o Juve, Allegri permettendo

C’è solo un allenatore capace di stuzzicare la fantasia del tifoso juventino più di Antonio Conte. Quello è sicuramente Zinedine Zidane. E come ciclicamente succede, non appena si parla di nomi nuovi per la panchina bianconera, il nome di Zizou va in trend su tutte le community juventine.

I margini di un ritorno di Zidane alla Juve ci sono. L’ex fantasista della Francia proprio in queste ore aspetta di capire se Didier Deschamps resterà nel ruolo di ct dei Blues anche dopo la sconfitta in finale ai Mondiali di Qatar 2022. Zidane è in pole per il dopo Deschamps ma non è escluso che alla fine con un gruppo di giocatori così forte arrivato a un passo dal bis consecutivo in coppa nonostante le tante assenze e tanti prospetti per il futuro, a cominciare proprio dallo strapotere di Mbappè, Deschamps resti anche per il prossimo quadriennio.

A quel punto Zidane, fermo da un anno e mezzo, dovrebbe gioco-forza valutare un ritorno in un grande club. Ma quale? La Juventus è tra le possibili panchine appetibili per Zizou. “Un progetto che può attirarlo”, precisa l’Equipe. Le altre? Non poi così tante. Ci sarebbe il Psg oppure il Manchester United che pare Zidane abbia già rifiutato in passato. E allora i tifosi Juve possono continuare a sognare, sempre Allegri permettendo…