Con l’arrivo del nuovo anno incomincerà anche il nuovo ciclo della Juventus. C’è infatti grande attesa per l’Assemblea degli azionisti del prossimo 18 gennaio in cui verrà eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione della società bianconera. E adesso nei prossimi giorni dovremmo conoscere i possibili candidati.

La scelta di Elkann

Come riportato da Tuttosport, adesso John Elkann, ad di Exor, è ormai pronto per presentare la lista dei nomi scelti per far parte del nuovo CdA della Juventus. Il massimo dirigente della holding che controlla il club bianconero dovrebbe trasmettere l’elenco venerdì o sabato.

E con la lista presentata da Elkann, se dagli altri azionisti non dovessero arrivare nuove proposte di candidature, allora quei nomi scelti dall’ad di Exor diventerebbero già a tutti gli effetti i prossimi membri del CdA che entrerà in vigore il 18 gennaio 2023.

Le nuove figure

Exor detiene il 63,8% delle azioni della Juventus con il 77,8% dei diritti di voto. E come ben noto, lo stesso ad Elkann ha già fatto sapere che il nuovo CdA bianconero sarà formato da figure di grande professionalità dal punto di vista legale, giuridico e societario.

Ci saranno insomma dei tecnici nel nuovo organigramma della Juventus, che dovranno subito cercare di risolvere le quattro battaglie legali in atto: con la giustizia ordinaria, con la Consob, con la giustizia sportiva e anche con l’Uefa.

I prossimi compiti

Il 2023 sarà dunque un anno molto importante per la Juventus con il centenario dell’ingresso della famiglia Agnelli nella società e appunto con un nuovo e fresco CdA, che sarà presieduto da Gianluca Ferrero. Tanti compiti li avrà anche Maurizio Scanavino.

Già scelto come nuovo direttore generale, potrebbe presto diventare il nuovo ad del club bianconero. E dovrebbe spettare allo stesso Scanavino scegliere i nomi del futuro direttore sportivo e del vicepresidente. Favoriti Cristiano Giuntoli e Alessandro Del Piero.