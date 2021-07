Juventus, l'indizio social fa sognare tutti i tifosi

Teneramente insieme, come ai vecchi tempi. Dito contro dito, quasi a voler simboleggiare la volontà comune di andare nella stessa direzione, magari tornando a giocare nella stessa squadra. Fa sognare tutti i tifosi della Juventus lo scatto postato su Instagram da Paulo Dybala. Insieme alla Joya, sotto il cielo di Miami, c’è un calciatore che ha fatto la storia recente della Vecchia Signora e che alla Juventus è accostato puntualmente, come un tormentone, da alcune stagioni: Paul Pogba.

Dybala e Pogba insieme, lo scatto che fa sognare

I due hanno giocato insieme alla Juventus un solo anno, nella stagione 2015-16, la prima dell’argentino e l’ultima del francese in maglia bianconera. Tanto è bastato perché diventassero grandi amici. E proprio come due vecchi amici si sono ritrovati in Florida. Appena è uscito con la sua nazionale da Euro 2020, non senza polemiche e rimpianti per la clamorosa disfatta ai rigori contro la Svizzera, Paul ne ha approfittato per raggiungere Paulo a Miami. Una foto galeotta, quella connessione evidenziata unendo le dita in simbiosi e giù centinaia di commenti, quasi tutti di tifosi della Juventus, che sognano l’esaltante reunion.

Dybala e Pogba di nuovo alla Juve? I tifosi ci credono

Tantissimi, infatti, gli interventi in commento al post. “No, non darci altre false speranze”, commentano vari fan. “Io invece ci credo”, ammette un altro tifoso. “Troppe foto con juventini, vi prego non ci illudete”, è l’appello di un altro fan mentre un utente propone a Dybala: “Fallo tornare a casa”. L’effetto nostalgia è disarmante: “Non riesco a trattenere le lacrime, non ce la faccio”. E sono molti quelli che chiedono: “Come fa uno a non sperarci?”. Ma non tutti la pensano allo stesso modo: “Basta con queste sciocchezze, se la Juve rivuole veramente Pogba va lì a Manchester con un assegno consistente e se lo riporta a casa. Basterebbe lasciare il normale Locatelli e aggiungere ai suoi 40 milioni farlocchi altri 30, oppure Bentancur, Ramsey e Bernardeschi messi insieme e il Manchester te lo cede volentieri”.

SPORTEVAI | 03-07-2021 10:10