Pirlo, bordate ad Allegri e ammissione sull’ipotesi Milan scatenano il web

Non tutti hanno preso bene la notizia di Pirlo come possibile allenatore del Milan al posto di Pioli: “Io non sono un fan di Pioli, anzi. Ma dire che Pirlo è meglio di Pioli la dice lunga sulla vostra comprensione calcistica. Davvero, cambiate sport.” C’è poi chi aggiunge: “Dopo l’esonero di Pirlo alla Juve e gli scarsi risultati ora alla Sampdoria credo che il Milan abbia fatto bene a trattenere Pioli”. C’è anche chi non vede Pirlo come allenatore emergente: “Pirlo è tutt’ora un’incognita, è vero che Pioli è un disastro ma con Pirlo avremmo concorso per la non retrocessione!!!”

C’è poi chi ripensa a Maldini: “Adesso capisco perchè Maldini è stato fatto fuori: semplice, voleva far fuori Pioli”. E infine: “Ma volete ancora paragonare la carriera di Pioli a quella di Pirlo ..? Che è arrivato quarto solo perché il Napoli si è suicidato all’ultima giornata con una squadra di campioni come CR7? Esonerato in Turchia e ultimo in serie B?