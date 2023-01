24-01-2023 20:22

Dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta per il campionato in corso, la Juventus e i suoi tesserati non possono certamente dormire sonni tranquilli. E questo, stando alle ultime indiscrezioni, varrebbe anche per chi in bianconero non c’è più, ma vi ha fatto parte in passato. Due nomi su tutti? Paulo Dybala e il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Tra gli scenari più neri potrebbero, infatti, profilarsi all’orizzonte squalifiche importanti, maxi ammende, retrocessione e revoca dei titoli.

Nuovo terremoto in arrivo

A smuovere ulteriormente le acque e gettare benzina sul fuoco annunciando periodi ancora più complicati per la Juventus, dopo la penalizzazione, è il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, che dal suo profilo Twitter rivela le possibili conseguenze dell’inchiesta legata agli stipendi nel biennio a cavallo dell’emergenza Covid-19: stagione 2019-2020, con lo Scudetto conquistato da Maurizio Sarri e stagione 2020-2021, quella con l’esperimento Andrea Pirlo in panchina.

Tutti i coinvolti dal caso stipendi

La previsione di Ziliani, se confermata, porterebbe a una squalifica importante di tutti i tesserati a libro paga della Vecchia Signora in quegli anni. Il lungo tweet del giornalista, rivela, infatti, facendo riferimento al Codice della Giustizia Sportiva:

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. […] ci sono i nomi dei 23 tesserati della Juventus 2019-20 (Sarri compreso) e dei 17 del 2020-21 che aderirono alla proposta di finta rinuncia di alcuni stipendi per permettere alla Juventus di far sparire grosse perdite a bilancio. Un'operazione gravemente illecita, siglata per tutti dal presidente Agnelli e dal capitano Chiellini, portata avanti al di fuori dell'ambito federale con scritture private controfirmate da agenti, nascoste in studi legali e notarili e ritrovate però dagli inquirenti. Tutti i tesserati coinvolti sono stati interrogati e hanno ammesso le circostanze. Due giocatori, De Ligt e De Sciglio, hanno fornito ai magistrati copia della chat Whatsapp in cui Chiellini spiegava a tutti l'imbroglio suggerendo di non farne parola con i giornalisti. Illecito dimostrato a prova di bomba, quindi.

Tra i nomi, tanti ex: da Bentancur e Kulusevski, a Bernardeschi, Chiellini, Buffon, De Ligt, Demiral, Douglas Costa, Higuain, Khedira, Matuidi, Pjanic, Arthur Ramsey, fino a Dybala e Cristiano Ronaldo.

Possibile squalifica in arrivo per tesserati ed ex-Juve

Poi, Ziliani sottolinea le possibili sanzioni previste dal Codice della Giustizia Sportiva, per tesserati ed ex-Juve:

Ebbene, poiché a breve si svolgerà il dibattimento per questo filone, quello delle “manovre stipendi”, di gravità inaudita, è il caso di ricordare quali sono le sanzioni previste in automatico dall’art. 31 del Codice GS. tesserati che pattuiscono (ebbene sì, basta pattuire) compensi al di fuori dell’ambito federale incorrono nella squalifica di almeno un mese. Ciò significa che fra un mese, o forse prima, tutti i giocatori (più Sarri) ancora in attività verranno fermati per un mese: compresi Dybala, Demiral, Kulusevski, Bentancur ecc.

Caso stipendi, che cosa rischierebbe la Juve

Infine, il giornalista spiega come l’applicazione delle norme porterebbe a una vera e propria ulteriore “mazzata” per i conti della Juventus, senza escludere la possibilità di una retrocessione e revoche dei titoli conquistati in quel biennio: