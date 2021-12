Juventus, Martial sempre più vicino: la conferma dell'agente

18-12-2021 13:50

Non è più un mistero, la Juventus sta cercando un attaccante e possibilmente spera di averlo già a gennaio. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha snobbato la domanda di mercato: “Non ha senso parlarne ora che bisogna ancora giocare. Al mercato ci pensa la società, ma non è quello di gennaio che risolve il problema realizzativo della squadra. Bisogna migliorare, essere più cinici davanti”.

Juventus, Martial tra i nomi caldi

Morata però non sta convincendo, lo spagnolo segna poco e il club bianconero vorrebbe un giocatore decisivo in area di rigore e appunto più cinico. Tra i nomi più caldi ci sono come sempre Mauro Icardi e Edinson Cavani, ma recentemente ha preso quota quello di Anthony Martial, in forza al Manchester United.

Juventus, Martial vuole andare via a gennaio

L’attaccante francese vuole lasciare lo United, finito in fondo alle gerarchie dietro a Cristiano Ronaldo, Sancho, Rashford, Cavani e Greenwood. Anche l’agente del giocatore, ai microfoni di Sky Sports UK, lo ha confermato: “Il suo desiderio è lasciare il club a gennaio. Ha solo bisogno di giocare, presto ne parlerò con il Manchester United”.

Juventus, il piano per Martial

La Juventus ci starebbe pensando, l’operazione è fattibile e il giocatore piace. Dalle cessioni di Ramsey e Arthur (e risparmio dei rispettivi ingaggi), il club bianconero potrà mettere da parte un tesoretto da reinvestire immediatamente sul mercato. Cavani anche è in uscita, ma l’ex Napoli sembrerebbe diretto verso il Barcellona, la sua scelta preferita. Per Icardi, invece, la cessione resta complicata, considerando anche lo stipendio che percepisce al Psg.

Per la Juventus quindi, Martial sembra essere l’opzione migliore. Nell’ultimo anno e mezzo ha visto poco il campo ma il francese ha compiuto appena 26 anni a inizio dicembre e ha voglia di dimostrare altrove il suo potenziale. Torino potrebbe essere la piazza giusta.

