Juventus, Mattioli: "Meglio Sarri o Allegri? Io non ho dubbi"

Mario Mattioli è uno dei volti più noti dello sport di mamma Rai. Nella sua decennale carriera ha praticamente seguito di tutto dal pugilato allo sci al calcio ed è stato tra l’altro uno dei volti storici di “90° minuto”. Fino all’avvento dei social nessuno aveva mai colto la sua juventinità: amante della Vecchia Signora non ha mai avuto timore di dire la sua, usando soprattutto twitter, col quale si è trascinato dietro migliaia di followers. Fino a un mese fa circa, quando di colpo ha fatto perdere le sue tracce. Sparito da twitter, ma pur sempre appassionato bianconero (e non troppo innamorato del sarrismo): a metà stagione è l’occasione giusta per chiedergli a che punto sta l’evoluzione della Juve da squadra bruttina ma vincente in squadra vincente e bellissima.

Da qualche tempo non ti vediamo più sui social. Cosa è successo?

Ho semplicemente deciso di chiudere il profilo. Non ho bisogno di interagire con gente maleducata che approfitta di un nikname per insultare. Io ho commentato duramente un post di Saviano che aveva deriso, secondo me in modo blasfemo e poco elegante, l’immagine della Madonna e non ho saputo tacere: ho detto quello che pensavo, come è nel mio carattere

Su Twitter in effetti eri bersagliato dai tifosi, specialmente non juventini…

Sì. I tifosi romanisti per esempio mi hanno preso di mira perché già nel lontano 2014 dicevo che il progetto del nuovo stadio di Tor di Valle era sbagliato, perché contrario alle disposizioni di legge. Eppure hanno iniziato a prendersela con me come se ne facessi una questione di tifo

A proposito della “tua” Juve. Che te ne pare della Juve di Sarri?

Sono basito. C’è molta confusione e una dissipazione di talenti. Utilizzo di giocatori fuori ruolo.

Per esempio?

Beh, vogliamo parlare di Bernardeschi utilizzato come trequartista? Non è il suo ruolo. Lui lo prova un paio di volte, non lo convince: basta, fuori dai radar. Emre Can? Ha fatto un gran finale di stagione con Allegri, è giovane e ha deciso di escluderlo. Punta su Khedira e Matuidi che in agosto erano dati partenti.

Sarri secondo te è “da Juve”?

Secondo me no. Già solo per come si pone, per il fatto che voglia imporre il suo credo calcistico a qualsiasi costo. So di discussioni piuttosto accese a inizio stagione con qualche senatore. Forse non ha avuto un buon approccio.

Perché il famoso calcio spettacolo di Sarri non si è ancora visto alla Juve?

Principalmente perché la Juve non è il Napoli. Al Napoli aveva alcuni buoni calciatori emergenti o in cerca di riscatto e con l’entusiasmo della piazza ha fatto cose egregie. Ma alla Juve hai tutti giocatori di altissimo livello che vengono da 8 scudetti di fila. E’ un ambiente completamente diverso, non puoi pretendere di spremere all’osso giocatori di quel livello.

Però ha una rosa, sulla carta, nettamente superiore alle altre squadre

Appunto, sulla carta. Io non sono mai stato d’accordo nel definire la rosa della Juve perfetta e completa. Anzi, manca un terzino destro, Pjanic è in netto calo, Bentancur è discontinuo, per non parlare dei nuovi: Rabiot personalmente a me non è mai piaciuto, è bello a vedersi ha il codino, ma poi…

Secondo te si può già parlare di flop?

Mi sembra esagerato. In fondo siamo primi in classifica e agli ottavi di Champions. Però si fa fatica a ricordare un gol nato da una azione “sarriana”, è una filosofia calcistica non adatta alla Juve. Io ero perplesso fin da subito: a inizio stagione ho incrociato il presidente Agnelli e gli dissi “Ma dove andiamo così?” e lui mi rispose “Sta tranquillo…”. Speriamo

Quindi se, come si dice in rete, si stesse davvero profilando un Allegri bis, tu ci staresti?

Io sì, sarei d’accordo. Mi sa che il motto “vincere, divertire, convincere” sia fallito.

E in tutto questo l’Inter si è notevolmente rinforzata: adesso può ambire allo scudetto?

Sì, senza dubbio. Io non ricordo una campagna acquisti di gennaio così ricca come quella dell’Inter di quest’anno. Certo, secondo me Conte dovrebbe darsi una calmata…

Ossia?

Mi sembra troppo smanioso, troppo nervoso. Rischia di trasmettere frenesia alla squadra.

Però quanto ti rode vederlo gioire alla guida dell’Inter?

Non tanto. Mi rode di più vedere come la dirigenza juventina reagisca a questa crescita dell’Inter. Sembra mancare una figura “alla Marotta”, un direttore generale esperto che tiri le fila

In effetti da quando non c’è più lui sul mercato non è che la Juve le azzecchi proprio tutte

Beh, basta pensare all’acquisto di Kulusevski. Pagare 42 milioni per un giocatore promettente che ha fatto 15 partite in Serie A e poi lasciarlo a Parma, non mi sembra una grande trovata. L’avessero portato subito a Torino, con i problemi a centrocampo che abbiamo in questo periodo…

E cosa pensi dell’acquisto di un difensore olandese di 20 anni, per 80 milioni?

Sì, però quello è un acquisto comprensibile. De Ligt è forte. Ha avuto qualche problema di ambientamento e mi dicono sia un ragazzo serissimo, tanto da sentire la pressione che c’è su di lui al punto di andare in campo preoccupato. Ma lui è un giocatore di sicuro talento.

E CR7? Segna ok, però non sembra essere mai valorizzato dal gioco di Sarri. Secondo te può essere per paradosso un problema?

No, Ronaldo non si discute. E’ un professionista eccezionale, praticamente si gestisce da solo. Lui ha sempre giocato così, magari sparisce per 10 minuti dal campo poi risolve tutto da solo. In allenamento è il primo a entrare e l’ultimo a uscire, in campo si sbatte e incita i compagni. Certo, è di un livello stellare e ha le sue esigenze e questo la Juve lo sapeva quando lo ha preso. Lui è un’azienda, ha uno staff di 7 persone che ne curano il benessere e 23 che gestiscono tutti i suoi affari, compresi i social.

Però non è troppo fuori target rispetto agli altri giocatori?

Lui non ha nessun favoritismo rispetto agli altri giocatori. So che se viene sostituito chiede di saperlo prima, per non scoprirlo casualmente. Vuole uscire dal campo sorridente, non credo che sia un male. Se lui non sta rendendo al massimo non è certamente colpa sua… dovrebbe essere la squadra a girare meglio.

Chiudiamo con la domandona: se ti dicessero scudetto all’Inter e Champions alla Juve?

Insomma… vabbé per la Champions forse sì potrei accettarlo.

VIRGILIO SPORT | 31-01-2020 16:02